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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رومانو: كروس جدد عقده مع ريال مدريد

توني كروس
توني كروس

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” أن الألماني توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد، جدد عقده مع الملكي لمدة موسم آخر.

وينتهي عقد كروس الحالي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، 2022-2023.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" وقع كروس عقدا جديدا مع ريال مدريد حتى صيف 2024 وفي انتظار البيان الرسمي".

أضاف:" عقد كروس الجديد لا يتضمن خيارات أو شرط جزائي".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد:

ويحتل ريال مدريد وصافة  ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن برشلونة متصدر ترتيب الجدول.

 

كروس ريال مدريد فابريزو رومانو برشلونة الدوري الإسباني

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