الولايات المتحدة واليابان تؤكدان التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ومواصلة دعم أوكرانيا

كدت الولايات المتحدة واليابان التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني الثنائي، وعزمهما على مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

جاء ذلك خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، والأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني موتيجي توشيميتسو؛ لمناقشة بيئة الأمن الإقليمي والعلاقات الأمريكية - اليابانية.

ناقش الجانبان - حسب ما نشر البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - أهمية زيادة التعاون متعدد الأطراف في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك مع كوريا الجنوبية.

وأشار سوليفان، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في قمة قادة مجموعة السبع المرتقبة في وقت لاحق من شهر مايو الجاري، في مدينة هيروشيما اليابانية.

وجدد المسؤولان الالتزام بمواصلة تعميق الشراكة الثنائية؛ لتعزيز رؤيتهما المشتركة من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.