عاجل.. سقوط سوري و4 آخرين في واقعة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع، من ضبط سوري الجنسية و4 آخرين في واقعة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد.

وردت معلومات مفادها قيام المتهمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من والی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.

الإتجار غير المشروع

و أكدت التحريات قيام كل من : سامر م، سورى الجنسية صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهز الكائن في مدينة العبور القليوبية ومقيم فيلا ٢٠ مجموعة ٤ - شارع حافظ إبراهيم - الرحاب - التجمع الأول - القاهرة، و عماد ا ، مزارع ومقيم المرج الجديدة - محطة الفنادق ولديه محل إقامة آخر ١ ٤ شارع الساعة - الوايلى - القاهرة، و إبراهيم ع، رئيس حركة بشركة رف - س - أي جي فيرست مصر - مقیم میت -حمل - مركز بلبيس - الشرقية، و خالد م، عامل - ومقيم المجابرة مرکز جرجا - سوهاج . و محمد ر، حاصل على ليسانس اصول دین و مقيم المجابرة - مركز جرجا - سوهاج في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من والی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية، وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي.