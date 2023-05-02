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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان: وفد مستثمرين صينيين ببني سويف الجديدة لبحث فرص الاستثمار

صدى البلد

استقبل المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولو الجهاز، وفد مستثمرين صينيين، لبحث فرص الاستثمار المختلفة بمدينة بني سويف الجديدة، بحضور عددٍ من المستثمرين بالمدينة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالاهتمام بالاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بهدف جذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، وذلك لدفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل.


وخلال اللقاء، قدَّم المهندس محمد عصام الدين محمد، نبذة عن المدينة وما تتميز به من موقع استراتيجي متميز نظراً لقربها من المحافظة الأم " بني سويف "، حيث تبعد عنها بحوالي ٢ كيلو متر، وهي من المدن مكتملة المرافق والبنية التحتية، وكذلك تتميز بتوافر الأيدي العاملة مما يجعلها عنصراً جاذبا للاستثمار.


كما استعرض رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف، أوجه الاستثمار المختلفة بالمدينة، والتي تستوعب العديد من الأنشطة الصناعية والخدمية والترفيهية، شارحا عدداً من الأنشطة الصناعية العاملة بالمدينة.


وفي ذات السياق، توجه رئيس الوفد الصيني بالشكر لرئيس ومسئولى جهاز بني سويف الجديدة على حسن الاستقبال، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة وما لمسه من جهود مبذولة لدعم الأنشطة الصناعية مما كان له أثر في البدء في اتخاذ إجراءات تشييد عدد من المشروعات الصناعية داخل مدينة بني سويف الجديدة.


وفي سياق متصل، أشار المهندس محمد عصام الدين محمد، إلى تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية بالحي السكني الأول بالمدينة، وذلك بقيمة إجمالية 38 مليون جنيه، ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية بمدينة بني سويف الجديدة، بجانب تنفيذ أعمال تنسيق ورفع كفاءة أعمال الزراعة  والتشجير وأعمال النظافة بمداخل و محاور المدينة.
 

استثمارات استثمار الأنشطة الصناعية البنية التحتية الدكتور عاصم الجزار العقبات أمام المستثمرين المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة

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