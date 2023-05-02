مقتل ثلاثة وإصابة اثنين آخرين في شمال غرب باكستان

قتل ثلاثة مسلحين وأصيب اثنان آخران، خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين، اليوم الثلاثاء، في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وقالت هيئة إذاعة راديو باكستان اليوم، نقلا عن المعهد القومي قوله في بيان، إنه بناء على معلومات استخباراتية عن وجود مسلحين في منطقتي تانك ودي خان تمكنت القوات الأمنية من القضاء على ثلاثة مسلحين وإصابة اثنين آخرين.

وتم إجراء تطهير للمناطق المحيطة للقضاء على أي مسلحين آخرين.

وتمكنت القوات الأمنية من القضاء على سبعة مسلحين، بينهم قيادي، في عملية أمنية أخرى على منطقة ميران شاه الواقعة في مقاطعة وزيرستان، وقد كانوا السبعة المسلحين متورطين في استهداف رجال الأمن والمدنيين في المنطقة، كما تواصل القوات الباكستانية جهودها منذ سنوات، للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن بحدودها الجبلية وتشن بين الحين والآخر هجمات ضد الأمنيين والمدنيين.