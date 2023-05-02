مستعدة للمساءلة.. وزيرة التضامن تحسم الجدل بشأن إخلاء قرية الأطفال sos| شاهد

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن: إن أي طفل غير متاح للكفالة بنشيله فوق راسنا"، مؤكدة أنه لن يترك طفل بقرية SOS للأيتام بمدينة نصر في الشارع، حيث إما سيتم كفالته من قبل أسرة، أو سيوزع على دور أخرى، أو سيحصل على وحدة سكنية إذا وصل للسن القانوني.

وأضافت نيفين القباج خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أننا عملنا على مدار السنوات الماضية على تحسين وضع الأيتام، من خلال توفير وحدات سكنية لمن تخطى 21 عاما، وفتحوا باب الكفالة وتلقوا 2700 طلب كفالة لأسر لم ترزق بأطفال؛ مشيرة إلى أن الأطفال اللي هيروحوا دور تانية هيكونوا مع بعض"، وكل أم بديلة لها الحق في الاحتفاظ بأطفالها في وحدة سكنية من الوزارة.

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي، أننا نصلح منظومة مهرتأة ومستعدة للمساءلة الرسمية لو حد طلع في الشارع بسببنا، إحنا بنبني البلد مع بعضنا”، منوهة بأن أرض القرية لا تعود للوزارة، متسائلة: “هل يعقل أننا نخرج الأطفال ونسيبهم في الشارع؟”.