تصل لـ14 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفلي تامر عاشور بالسعودية

يحيى الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا يومى 5 و6 مايو الحالى وذلك ضمن الحفلات التى تقام فى المملكة العربية السعودية وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحددت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفلين حيث تتراوح بين فئة VVIP بـ 1750 ريال سعودي أي ما يعادل 14488 جنيها وفئة VIP بـ 1450 ريال سعودي أي يعادل 12004 جنيها وفئة A بـ 700 ريال سعودي أي يعادل 5795 جنيها وفئة B بـ 480 ريال سعودي أي يعادل 3973 جنيها وفئة C بـ 350 ريال سعودي أي يعادل 2897 جنيها.

على جانب آخر تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان تامر عاشور، يوم 11 مايو المقبل، على مسرح الأرينا كويت، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية.

أحدث أغاني أنغام

وحققت أغنية أنغام، التي تحمل إسم “نسينا نعيش” نجاح كبير حيث كثرت حاجز المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”، كما احتلت الـ Top ten.

“نسينا نعيش” كلمات جمال الخولي، والحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، وميكس وماستر أمير محروس.