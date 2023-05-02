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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رسميا.. شروط جديدة للالتحاق بكلية الشرطة.. وحظر المحاكمات العسكرية لهؤلاء

طلاب بـ كلية الشرطة
طلاب بـ كلية الشرطة

شروط جديدة للالتحاق بـ كلية الشرطة، يبدأ تطبيقها رسميًا بداية من العام المقبل، بعدما وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

التعديلا الجديدة التي أدخلها مجلس النواب على القانونه تستهدف تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلميـة مـع مهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة

وفي ضوء ما استهدفه مشروع القانون بتعديل بعض شروط القبول للدراسة بـ كلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، نستعرض تلك الشروط الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

- ألا يكون هناك إزدواج الجنسية وألا يكون مدرج بقوائم الإرهاب للمتقدم أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
- لا يعتد إلا بلجان كلية الشرطة فقط لإجراء الاختبارات الخاصة بالقبول.
- مد فترة وضع طلاب كلية الشرطة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر بدلا من 4 أشهر.
- وتطبيق شروط القبول من جديد على كل طالب يتم العمل على إعادة قيده مرة أخرى.
- إلغاء المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة واستحداث مجلس تأديب تماشيا للدستور.
- إضافة حالة «تكرار الرسوب» ضمن حالات الفصل النهائى من كلية الشرطة
- النجاح بالكلية أصبح بالمجموع الكلى بالمواد القانونية والشرطية وليس الشرطية فقط.
- تحمل طالب كلية الشرطة ضعف  نفقاته حال استقالته أو تركه للكلية بدون أى عذر مقبول.
- خريج كلية الشرطة ملزم بالاستمرار عقب التخرج بـ 10سنوات دون استقالة أو ترك الخدمة.
- ترك خريج الشرطة للخدمة قبل 10سنوات على تخرجه يتطلب دفعه ما صرفته عليه الدولة 3 أضعاف.

الجزاءات التأديبية لطلاب كلية الشرطة

القانون الجديد استهدف إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب الطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة، وفي ضوء ذلك نستعرض الأحكام التأديبية والتي جاءت كالتالي:

- إلغاء المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة واستحداث مجلس تأديب تماشيا للدستور.
- إضافة حالة «تكرار الرسوب» ضمن حالات الفصل النهائى من كلية الشرطة
- ترك خريج الشرطة للخدمة قبل 10سنوات على تخرجه يتطلب دفعه ما صرفته عليه الدولة 3 أضعاف.

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون أكاديمية الشرطة

بعد موافقة النواب.. 4 أهداف لقانون أكاديمية الشرطة الجديد

واستحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.  

الهدف من التعديلات الجديدة

واستهدفت تعديلات قانون أكاديمية الشرطة، التخفيف على الموازنة العامة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، لذلك تم منح المرونة الكافية لمجلس إدارة أكاديمية الشرطة، فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.

وتأتي التعديلات في ضوء مواجهة الزيادة المضطردة فى الأسعار ومواجهة التضخم بالغضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة  مع زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية الذى يؤديها المتقدم للالتحاق بكليات الدراسات العليا.

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