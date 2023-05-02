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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

 انتقادات برلمانية لوزير الأوقاف بسبب أزمة قرى مركزى السنبلاوين وأجا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

وجه النائب أسامة عبد العاطى، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير الأوقاف، بسبب مشكلة الأراضى المقيم عليها الأهالى بقرى مركزى السنبلاوين وأجا مثل الزريقى ومنشأة الإخوة، والتى كانت تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى مصنفة أراضى خدمة  للأراضى الزراعية الموزعة على الفلاحين بعد ثورة يوليو 1952.

 

جاء ذلك  خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة لوزير الأوقاف.

 

وقال عبد العاطى، للاسف تم نقل تبعية تلك الأراضى إلى هيئة الأوقاف، بطريق الخطأ، وتقوم الهيئة منذ ذلك الوقت بممارسة ضغوط على الأهالى بتحرير محاضر طرد وحجز على منازلهم التى أنشأوها بأموالهم.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، تم مناقشة المشكلة بلجنة الزراعة خلال السنوات الماضية، وتعهد وزير الأوقاف بحل  المشكلة وتقنين أوضاع الأهالى بأسعار مناسبة لظروف المواطنين، ولكن حتى الآن لم يتم البدء فى أى حل، ومازال هناك ضغوط شديدة على المواطنين .

 

وتابع عضو مجلس النواب، لابد من مراعاة وضع اليد على تلك الأراضى منذ أكثر من 70 عاما، وأن تبعيتها كانت لهيئة الإصلاح الزراعى.

 

وطالب النائب أسامة عبد العاطى، بسرعة حل مشكلة الأهالى التى يعانون منها منذ عشرات السنوات، حتى يشعروا بالاستقرار الاجتماعى فى منازلهم . 

أسامة عبد العاطى مجلس النواب وزير الاوقاف السنبلاوين اجا الإصلاح الزراعي

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