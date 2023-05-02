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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الجو هيقلب تاني|حالة الطقس: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. وهذا موعد الانخفاض

صدى البلد

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، حيث أنه  بداية من أمس الإثنين بدأ ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة لتصل إلي ذروتها يوم الخميس ، حيث تصل درجات الحرارة إلي ما بين 38 - 40 ° م  ثم انخفاض كبير الجمعة . 
 

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له،  أن حالة الطقس حاليا متذبذبة مع ارتباك فى درجات الحرارة وهذا يستمر لفترة خلال فصل ربيع ، موضحًا أن  ما يحدث من تذبذب فى درجات الحرارة خلال الأيام الراهنة  نتاج تغير المناخ الذي لم يكن يصدقه أحد.
 

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وأشار " رئيس مركز معلومات تغير المناخ" إلي أنه أنه أصبحنا نشهد خلال فصل الربيع سقوط أمطار ، مع انخفاض في درجات الحرارة لم يحدث من قبل حيث أصبح الربيع أكثر ارتباكا في الجو.

الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة العظمى 28، الصغرى 18.

العاصمة الإدارية العظمى 28، الصغرى 18.

المنصورة العظمى 28، الصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 27، الصغرى 16.

الأقصر العظمى 34، الصغرى 19.

أسوان العظمى 35، الصغرى
 

أهم النصائح 

- القيادة بهدوء تام أثناء فترة الشبورة.

- الالتزام بتعليمات رجل المرور.

- القيادة بهدوء تام أثناء فترة الشبورة.

- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير.

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة

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