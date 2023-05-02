بعد "الهرشة السابعة".. استشاري طب نفسي توضح المراحل المختلفة لـ الحياة الزوجية|فيديو

أكدت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، أن المرض النفسي لا يعتبر وصمة كما يعتقد البعض، وأن جميع البشر تعاني من مشاكل نفسية، لافتة:" مفيش حد يتكسف أو يخاف أن يروح لطبيب نفسي.. أنت هتروح تستشير حد مختص لحل مشكلتك".



وعلقت “الشيخ” خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم داليا أيمن، اليوم الثلاثاء، على مسلسل “الهرشة السابعة”، قائلة إن الحياة الزوجية تمر بعدد من المراحل تبدأ في السنة الأولى والتي تعتبر أصعب مراحل الزواج، وفي السنة الثالثة تحدث مرحلة الاستقرار والتكيف، أم السنة السابعة هي مرحلة تكوين البيت ووجود الأطفال.



ولفتت استشاري الطب النفسي إلى أن السنة السابعة من الزواج يحدث فيها حالة من الملل والرتابة والروتين، وبالتالي ينعكس هذا الملل على الطرفين، موضحة أن معظم الحالات الزوجية التي تأتي للاستشارة تكون في هذه المرحلة من الزواج، مؤكدة أن السنة تشهد مشكلات زوجية بالفعل كما ناقش المسلسل.

