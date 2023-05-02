يمن الحماقي: مصر لديها قدرات بشرية هائلة ويجب استهدافها بكفاءة |فيديو

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن العمالة المصرية تحتاج إلى كوادر وظيفية محترمة وتطوير للقدرات من خلال مراكز التدريب، مؤكدة أن مصر لديها طاقات بشرية هائلة ويمكن الاستفادة منها إذا تم استهداف تطوير قدراتها بكفاءة.



وأشارت “الحماقي” خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم رشا مجدي، اليوم الثلاثاء، إلى أن دعم المهارة والوصول لـ فئة العمالة الغير منتظمة وتوجيهها لفرص العمل الحقيقية أهم بكثير من الدعم النقدي.



وشهدت احتفالية عيد العمال إصدار الرئيس السيسي مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين وضع العمالة في مصر، ومنها:

• تأسيس صندوق للعمالة غير المنتظمة، يستفيد منه في حالات الطوارئ والأزمات، ويتلقى مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية.

• صرف إعانة عاجلة قدرها «1000» جنيه للعمالة غير المنتظمة التي لا تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، فور اكتمال الإجراءات القانونية للصندوق.

• إطلاق شهادة «أمان» جديدة تغطي التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، بعد أن تم إصدارها لأول مرة عام 2017.

• التزام جميع منشآت القطاعين الخاص والعام وقطاع الأعمال بتوظيف نسبة «٥٪» من ذوي الإعاقة، وتنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل.

• دراسة مشروع قانون العمل المقدم لمجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وأصحاب العمل، في إطار المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، والتوافق على نص نهائي يحفظ حقوق العمال ويضمن بيئة عمل مناسبة للاستثمار.

• تطبيق معايير العمل الدولية وضبط التشريعات العمالية وطرق تنفيذها، بما يتوافق مع اتفاقيات العمل التي صدقت عليها مصر دوليًا.

• إطلاق المنصة الوطنية لبيانات سوق العمل، من قبل وزارة القوى العاملة، في أسرع وقت ممكن.

• التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة والقطاع الخاص، لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وزيادة فرص تشغيل المرأة ودورها في سوق العمل، وحفظ حقوقها كاملة، ضمن خطة وطنية للتكافؤ بين الجنسين في مجال العمل أطلقت عام ٢٠٢٢.

