أحمد السمان : مبادرة صندوق التأمين على العمالة غير المنتظمة ملفتة لأهميتها

قال الدكتور أحمد السمان، مستشار مجلس الوزراء الأسبق، إن قرارات الرئيس السيسي باحتفالية عيد العمال أمس الاثنين لها العديد من الدلالات الإيجابية؛ فهي تشير إلى أن هناك اهتمام بالتصنيع، لافتًا إلى أن مبادرة صندوق التأمين على العمالة غير المنتظمة من أكثر القرارات إيجابية، حيث كانت هذه الفئة خارج إطار ردار الدولة خلال العقود الماضية وهي أكثر الفئات احتياجًا لمثل هذا الصندوق.





وأكد “السمان” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم رشا مجدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة صندوق التأمين على العمالة الغير منتظمة ملفتة لأهميتها والتوقيت التي جاءت فيه، واصفًا الأمس بأنه يومًا تاريخيًا من حيث القرارات، لافتًا إلى أن هناك رؤية وإرادة حقيقية للقيادة السياسية ولكن الواقع يحتاج إلى تنقية الأدوات المستخدمة للوصول إلى الأهداف المنشودة.



وجدير بالذكر أن أمس الاثنين الأول من شهر مايو الاحتفال بعيد العمال في مصر والعالم، وحددت الحكومة يوم الخميس 4 مايو موعد إجازة عيد العمال 2023 للعاملين في الدولة وفي القطاع الخاص.