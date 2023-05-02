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رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور التنويري للصحافة العربية

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدور الوطني الكبير الذي تلعبه الصحافة المسؤولة والصادقة في الدفاع عن الأوطان العربية عبر أقلامها الحرة، مشيداً بالدور التنويري الذي تمارسه مهنة الصحافة العربية عبر تاريخها الممتد خاصة في وقت الأزمات، كون الصحافة جزء أصيل في المسيرة الديمقراطية للأوطان العربية والتي تستند إلى ضميرٍ واعٍ يضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار وشريكا أساسياً في مسيرة التنمية وخدمة قضايا الوطن العربي. 

وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في الثالث من مايو من كل عام، أشاد "العسومي"، بدور الصحافة العربية في الدفاع عن القضايا العربية، وبالجهود التي يبذلها العاملون في مجال الصحافة والإعلام وتاريخها الحضاري الممتد والذي أسهم بشكل كبير في تشكيل الوعي العربي وترسيخ روح المواطنة . 

ووجه رئيس البرلمان العربي، الشكر والتقدير لكافة منتسبي العمل الصحفي على ما يقومون به من دور بنّاء في ترسيخ رسالة الصحافة النبيلة في نشر الوعي وإعلاء الفكر المستنير، ونقل حقيقة الصورة الحضارية للدول العربية وما تمثله من نموذجٍ متقدم في صون الحقوق والحريات، مثمنًا الأداء المتميز للصحافة العربية ومتمنيا المزيد من الريادة والاحترافية لها على المستوى العالمي تأكيدًا لدورها التنويري.

 

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