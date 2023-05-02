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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2675 جنيها

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع طفيف في سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة الأسبوع الجاري.

 

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قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 45 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2675 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 9 دولارات لتسجل مستوى 1990 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3057 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2293 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1784 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21400 جنيه.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بقيمة 45 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2670 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2630 جنيهًا، وارتفعت الأوقية بقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1977 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1981 دولارًا.

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