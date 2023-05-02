عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عرض قطع أثرية في استفتاء شهر مايو بمتحف شرم الشيخ

القطع الفائزة في
القطع الفائزة في استفتاء مايو

أعلن متحف شرم الشيخ الدولي، اليوم الثلاثاء، عرض 3 قطع أثرية في الاستفتاء الشهري الذي يطلقه ضمن مسابقة "أنت من تقرر"، للتصويت على اختيار القطعة الأثرية المميزة لتكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر مايو الجاري.
وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن الاستفتاء تضمن 3 تماثيل للنبلاء والملك أخناتون مع عائلته، لاختيار أحدهم ليكون على قائمة صالات العرض المتحفي بناءً على أعلى نسبة تصويت من قبل جمهور المتحف.
وأكد مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الأسرة كانت عماد المجتمع في مصر القديمة، وتقوم العلاقة الأسرية فيه على مبدأ الحب والمساواة، وكان تصوير الزوجة بصحبة زوجها من الأمور المعتادة في الفن المصري القديم، وكان المرء يتمنى أن تصحبه زوجته معه في الأخرة مثلما كانت رفيقة له في عالم الدنيا.
وأوضح أن القطعة الأثرية الأولى، عبارة عن تمثال لأحد النبلاء وزوجته، يعود إلى الدولة القديمة "الأسرة الخامسة"، والقطعة الأثرية الثانية تمثال لرجل من النبلاء مع ابنه، ويعود أيضًا إلى الدولة القديمة "الأسرة الخامسة"، وكليهما من الحجر الجيري، لافتًا إلى أن الفـن المصري القديم كان يعتمد على المثالية في تصوير الهيئات طبقًا للنسب التي تحددها الدولة للصناع والفنانين، لتظهر الأجساد رشيقة وهـي تقـف باستقامة وثبات، وكان تصـور الأبناء بأحجام أصغـر بالقرب من آبائهم دلالة على صغر سنهم وتعبيرًا عن المودة بينهم.
وأشار إلى أن القطعة الثالثة عبارة عن لوحة للملك أخناتون مع عائلته وهم يتعبدون لأتون، ولوحة مصور عليها نقش للملك أخناتون يقدم العطايا، ويتعبد مع عائلته لأتون المصور بأذرع على هيئة أشعة منبثقة من قرص الشمس، وينتهي بعلامة عنخ Ankh، ويعود التمثال إلى الأسرة 18 في الدولة الحديثة.
وأضاف أن المعبود أتـون كان يرمز له بالشمس التـي تعبر عن الحياة بشروقها، لافتًا إلى أن دلالة ربط أخناتون بالحيـاة والشـروق، جعل المصريين القدماء يبدعون في نقش المظهر الطبيعي الذي يوضح أثر أتون كقرص الشمس في الحياة وعلى كافة المخلوقات.

استفتاء مايو

IMG-20230502-WA0078
IMG-20230502-WA0078
IMG-20230502-WA0080
IMG-20230502-WA0080
IMG-20230502-WA0079
IMG-20230502-WA0079
متحف شرم الشيخ قطع أثرية فائزة مايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. براءة ممدوح حمزة من تهمة التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

لف وارجع تاني.. هل يواجه الأهلي بيراميدز بدلا من الزمالك بالسوبر المصري|القصة الكاملة

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

اعتماد انسحاب الزمالك من السوبر في حالة واحدة.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على انسحاب الزمالك من السوبر.. خاص

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا علي خطة البابا فرنسيس لإنهاء حرب أوكرانيا

فشل كبير.. الكشف عن موعد تخلي أمريكا عن أوكرانيا

لمصلحة الأهلي.. الكاف يتجه لاتخاذ قرار عاجل بشأن شغب جماهير الترجي

انخفاض أسعار الذهب عن أمس.. شوف عيار 21 وصل لكام

3 أندية جاهزة.. اتحاد الكرة يمنح الزمالك مهلة أخيرة لحسم المشاركة في السوبر

إلحقه قبل ما يخلص.. أحدث موبايل Realme بأقل من 7500 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور منة عرفة به.. فنانات أثرن الجدل بالبرنص

تحاكي لوحات تباع بالملايين.. لن تصدق إبداع أنثي غراب في الرسم

8 علامات تؤكد إصابتك بـ الشخصية الانعزالية

انا غيورة وبكيت بسببه.. صور لـ شيري عادل وطارق صبري حديث السوشيال ميديا

فيديو

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

آخرهم مصطفى درويش.. هؤلاء النجوم توفوا بسبب السكتة القلبية / فيديو جراف

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ