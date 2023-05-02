الدولار يصعد عالمياً.. أعرف السبب

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا واضحا خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع، حيث استكملت العملة الأمريكية مسيرة أرباحها للجلسة الثالثة على التوالي وسط عطلة عيد العمال بأوروبا، ولكن مؤشر الدولار استمر مع ذلك بالتداول أدنى مستوى 102 نقطة، بعدما قلص أرباحه وتراجع لأدناه يوم الجمعة.

يستعد المستثمرون بالأسواق العالمية الآن لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة – لجنة صنع السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – الذي من المقرر عقده بدءا من غد للإعلان عن قرار الفائدة يوم الأربعاء، حيث سيستمر ليومين.

ويأتي ارتفاع الدولار نتيجة لتزايد الرهانات على استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بالاجتماع المقبل أيضا، حيث تشير التوقعات بأنه سيقوم برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس، مقابل التوقعات السابقة بأنه سيعلق رفعها.

وتشير أداة متابعة سعر الفائدة الفيدرالية FEDWATCH إلى أن احتمالية رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس قد ارتفعت بقوة لتصبح 90.5%، في حين تضاءلت احتمالية أن يبقي البنك المركزي الأمريكي عليها دون تغيير إلى 9.5% فقط، وهو ما أعطى دعما كبيرا لتحركات الدولار اليوم.

وجاءت تلك الزيادة الكبيرة في احتمالية رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بعدما أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأمريكي قد تحسنت خلال شهر أبريل، بينما استمر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بإظهار مقاومة للتباطؤ.

هذا، كما زاد إقبال المستثمرين على الدولار اليوم بعدما أدى إعلان المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بإعلان قبولها لعرض استحواذ جي بي مورجان على بنك فرست ريبابليك المتعثر، وهو ما ساهم في تهدئة بعض المخاوف الحالية بشأن القطاع المصرفي.

ومن ناحية أخرى، فقد لاقى الدولار كذلك دعما كبيرا من الارتفاع الذي شهدته عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم، في ظل إغلاق السوق الأوروبية والبريطانية والسويسرية بسبب العطلة.

ويتطلع المستثمرون الآن لصدور تقرير الوظائف الشهري هذا الأسبوع وبيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاعين التصنيعي والخدمي ISM اليوم، للحصول على مزيد من التوجهات حيال توقعات السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وفي نفس الوقت، تترقب الأسواق أيضا صدور قرارات الفائدة لعدد من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الاسترالي هذا الأسبوع.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى – خلال تعاملات اليوم بنحو 0.14% ليسجل 101.805 نقطة.

وبالنسبة لتداولاته أمام العملات الأخرى الرئيسية، فقد تراجع اليورو مقابل الدولار بواقع 0.5% ليسجل 1.1010 دولارا، كما انخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بنحو 0.26% إلى 1.2532 دولارا.

وفي نفس الوقت، ومقابل الملاذات الآمنة، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.35% ليصل إلى 136.76 ين، في حين تراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.16%؛ مسجلا 0.8929 فرنك.

أما عن أدائه مقابل العملات السلعية، فقد ارتفع الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.29% إلى 0.6635 دولار أمريكي، بينما تراجع الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى 0.6173 دولار أمريكي، في حين صعد الدولار الأمريكي مقابل نظيره الكندي بنحو 0.24% إلى 1.3580 دولار كندي.