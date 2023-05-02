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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سعرها 4 مليون جنيه.. طالب جائع يأكل موزة عمل فني بكوريا

طالب جائع يأكل موزة
طالب جائع يأكل موزة فنان في كوريا

في واقعة غريبة من نوعها، أقبل طالب فنون كوري يدعي نوه هيون سو على أكل عمل فني لـ “موزة” يبلغ سعرها 120 ألف دولار، بما يعادل (3,708,480.00 جنيه مصري). 

وفقا لما ذكرته صحيفتي “ الاندبندنت والديلي ستار” البريطانيتين، اليوم الثلاثاء، قام نوه هيون سو بإزالة العمل الفني للفاكهة الناضجة التي تم لصقها على الحائط في مقابل الهواء داخل معرض للفنان موريزيو كاتيلان بـ متحف ليوم للفنون في سول.

وبرر الطالب ما فعله تجاه العمل الفني المسمي بـ "الكوميدي"، وهو واحد من أكثر الأعمال الفنية شهرة لكاتيلان وبيع مقابل مبلغ من ستة أرقام عندما ظهر لأول مرة في آرت بازل ميامي بيتش في عام 2019: “تخطيت وجبة الإفطار وكنت جائعا”. 

وأضاف الطالب فيما بعد لـ “KBS”، وهي وسيلة إعلامية محلية أنه تصرف بناءً على اعتقاده بأن عمل موريزيو كاتيلان كان تمردا على سلطة معينة، مشيرا: "يمكن أن يكون هناك تمرد آخر ضد التمرد، كما يمكن أيضا اعتبار إتلافي العمل الفني بمثابة عمل فني آخر، ألا يتم تسجيله". 

ولفت الطالب إلى أنه بعد أكل الموزة وضع قشرة الموز الفارغة خلف الشريط اللاصق حتي استبدله موظفو المتحف لاحقا بموزة طازجة.

ردة فعل الفنان

من جانبه، علق الفنان موريزيو كاتيلان على تصرف الطالب، قائلا: “لا مشكلة على الإطلاق في تصرفات الطالب”.

ويُشتهر الفنان الإيطالي، موريزيو كاتيلان  بالأعمال الساخرة الذي يتحدى الثقافة الشعبية.

الطالب

 

طالب جائع يأكل موزة فنان في كوريا  
الموزة

 

طالب فنون كوري موزه عمل فني متحف ليوم سيول تمرد العمل الفني الفنان موريزيو كاتيلان

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