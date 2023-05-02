نقابة الصيادلة تعلن زيادة 350 جنيها بمعاش أعضاء المهن الطبية

أعلن المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة لصيادلة مصر عن موافقة اتحاد نقابات المهن الطبية خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 2مايو 2023 على زيادة معاش أعضاء نقابات المهن الطبية الأربعة وهم "الصيادلة والأطباء البشريين، والأسنان، والبيطريين" وذلك بقيمة 350 ليصبح 1350 بدلاُ من 1000 جنية ، على ان تطبق الزيادة بداية من شهر يونيو المقبل.

كانت نقابة الصيادلة قد تقدمت فى وقت سابق بمطالبة بضرورة زيادة معاش أعضاء المهن الطبية لمجابهة ارتفاع تكاليف المعيشة.