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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العرض نهاية مايو.. فريق عمل فيلم رهبة ينتهي من تصوير البوستر الدعائي

أبطال فيلم رهبة
أبطال فيلم رهبة

انتهى فريق عمل فيلم رهبة من تصوير الأفيشات الخاصة بالحملة الدعائية للفيلم والذي من المفترض طرحه نهاية شهر مايو الحالي.
وانتهى مؤخرا أحمد الفيشاوي ونسرين أمين وسما إبراهيم من تصوير الأفيشات الدعائية داخل أحد الاستديوهات التصوير بمنطقة التجمع الخامس.

وكان منتج الفيلم قد أعلن شهر ديسمبر الماضي عن انتهاء فريق العمل من تصوير جميع أحداث الفيلم استعداد لعرضه شهر مايو الحالي. 

منتج الفيلم يعلن انتهاء تصويره

أعلن منتج فيلم رهبة للفنان أحمد الفيشاوي انتهاء تصوير جميع مشاهد الفيلم استعدادا لعرضه بداية العام الجديد.
وكان أحمد الفيشاوي، نشر صورة من كواليس تصوير اليوم الأخير من فيلم “رهبة” وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وعلق قائلاً: “آخر يوم تصوير فيلم رهبة .. المعلم سيد رهبة يحيكم وصباح الفل”. 

 فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، ثراء جبيل، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

أحدث أعمال أحمد الفيشاوي 

أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

فيلم رهبة احمد الفيشاوي نسرين أمين سما إبراهيم

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