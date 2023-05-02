لغز مواجهة السوبر.. الأهلي في الإمارات والزمالك يتدرب بميت عقبة وبيراميدز ينتظر

أذاعت فضائية العربية، تقريرا عن غموض كبير يحيط بمباراة السوبر المصري، التي من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبلة في الإمارات، في ظل إعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في المباراة.

النادي الأهلي طرف المباراة الأول سافر بالفعل إلى الإمارات للمشاركة في المباراة، أما الزمالك فألغى رحلة لاعبيه ويجري مرانه على ملعبه في ميت عقبة.



اتحاد الكرة دخل على خط الأزمة

وأكد إيهاب الكومي عضو الإتحاد المصري لكرة القدم أن بيراميدز وافق على المشاركة وسيعلن الإتحاد ذلك، إذا أخطره الفارس الأبيض رسميا باعتذاراه عن عدم المشاركة في المباراة.



وأكد خبراء لوائح رياضية ا لوسائل إعلام محلية أنه في حالة إنسحاب الزمالك من السوبر

سيحرم لعامين من المشاركة في البطولة السوبر وغرامة مليون جنيه، أما في حالة الإعتذار سيكون الحرمان لعام بجانب غرامة