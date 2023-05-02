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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 لاعبين.. غيابات النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري

فريق الأهلي
فريق الأهلي

كشف الإعلامي، أحمد شوبير، عن غيابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في لقاء السوبر المصري بالإمارات.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الأهلي يفقد كل من رامي ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل وعمرو السولية، بسبب الإصابة".

أضاف:" كما يغيب كل من برونو سافيو وأيمن أشرف ومحمد الضاوي  وشادي حسين لأسباب فنية، وحمزة علاء للتواجد مع المنتخب الأولمبي".

وينتظر الأهلي التعرف على منافسه في مباراة السوبر المصري، بعد إعلان نادي الزمالك انسحابه من خوض اللقاء.

ووصلت بعثة الأهلي منذ قليل، إلى مطار أبو ظبي، استعدادا  للقاء السوبر المقرر له النصف مساء يوم الجمعة المقبل على استاد “محمد بن زايد”.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 اكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الاماراتية.

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