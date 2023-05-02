بعد إعلان رئيس فاجنر.. الجيش الأوكراني يكشف حقيقة مقتل جنرال كبير

نفى السكرتير الصحفي لقيادة قوات الدفاع الإقليمية للقوات الأوكرانية، دينيس زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، المعلومات المتعلقة بوفاة قائد قوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال إيجور تانتسيورا.

وقال زيلينسكي "نحن ندحض هذه المزاعم رسميًا".

وأضاف أن "الجميع على قيد الحياة وبصحة جيدة"، لكنه لم يحدد من على وجه التحديد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، إنه تم تدمير عربة مصفحة في جمهورية دونيتسك الشعبية، من المفترض أن يكون بداخلها قائد قوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال إيجور تانتسيورا.

وقال بريجوزين، عبر “تليجرام”: "اليوم ف تمام الساعة 13:25، دمرت وحدات مدفعية من قوات فاجنر أثناء اقتراب الاحتياطيات من مستوطنة شاسوف يار إلى مستوطنة باخموت عربة مصفحة، يفترض أن يكون بداخلها قائد قوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية إيجور إيفانوفيتش تانتسيورا الذي كان في طريقه إلى باخموت".

وأضاف بريجوزين أن هذه المعلومات يتم التحقق منها الآن.