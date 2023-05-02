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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

‎القومي للترجمة يصدر الطبعة العربية من "مدرسة الحمقى"

صدى البلد

‎صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الطبعة العربية من رواية "مدرسة الحمقى"شيزوفرينيا" من تأليف ألكسندر سوكولوف  ومن ترجمة محمد نصر الدين الجبالي.

‎في مقدمة الكتاب يشير المترجم إلى أن الرواية تعد من أهم وأشهر أعمال الكاتب الروسي ساشا سوكولوف والذي أنهى عمله في كتابة الرواية في عام 1973 وتم توزيعها عبر دائرة ضيقة من المعارف ثم نشرت للمرة الأولى في عام 1976

‎الشخصية الرئيسية للرواية هي طالب يعاني من انفصام الشخصية وعدم القدرة على الإدراك السليم للزمن، بالإضافة إلى ذلك يثير الكتاب عددًا من المشكلات التي عانى منها المجتمع السوفيتي في السبعينيات.

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‎ ونالت الرواية شهرة واسعة حتى وصفت بأنها الرواية الأهم في الأدب الروسي في النصف الثاني من القرن العشرين. وبالحديث عن المؤلف فهو الأديب الروسي ساشا سوكولوف من مواليد عام 1943 في كندا وهو أديب وكاتب مقالات وشاعر روسي ومن أشهر أعماله “مدرسة الحمقى”،"بين الكلب و الذئب"،"باليساندريا" واكتسب شهرة كبيرة بعد نشر كتاباته في الولايات المتحدة ووصفها الأديب الروسي الشهير فلاديمير نابوكوف بأنها كتاب ساحر ومأساوي ومؤثر.

وفتحت هذه الرواية آفاقًا جديدة أمام النثر الروسي حيث قدمت البطل صبيًا يعاني من ازدواجية الشخصية ويعبر عن مشاعره وذهوله أمام المحيط المتنوع والثري وتقدم الرواية اللغة الروسية بثرائها وقدراتها الكبيرة في التعبير عن المشاعر الإنسانية المختلفة وتمثل تحفة إبداعية يمكن أن تنسب إلى روائع الأدب الروسي ومن الأعمال المكتملة النادرة في الأدب الروسي في القرن العشرين والتي تناولت التعقيدات النفس البشرية ومشكلة الشيزوفرينيا من زوايا جديدة.

‎المترجم الدكتور محمد نصر الدين الجبالي ، أستاذ ورئيس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس والمشرف على قسمي اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة الأقصر وكلية الألسن جامعة جنوب الوادي، المستشار الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية المصرية في روسيا الاتحادية سابقًا ورئيس قسم اللغة الروسية بجامعة الملك سعود بالرياض سابقا.
 

له عدد كبير من المؤلفات نذكر منها :"الأدب الروسي شخصيات وتاريخ وظواهر"،"مذكرات الرحالة الروس إلى مصر في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين " ومن الترجمات نذكر: "زمن النساء"،"الأدب الشعبي عند العرب والترك"و"تاريخ الحج من كازاخستان".

القومي للترجمة الاحتلال الإسرائيل الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة إنفصام الشخصية دولة الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الحمقى

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