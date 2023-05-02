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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تيودور هرتزل.. تعرف على أبو الصهيونية العالمية ومؤسس دولة الإحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

يصادف اليوم 2 مايو ذكرى ميلاد الصحفي الكاتب تيودور هرتزل، مؤسس فكرة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين والتي جلبت كلالمصائب التي يعاني منها العرب اليوم فهو الملقب بـ"أبو الصهيونية العالمية".

ولد في مدينة "بوست" عام 1860 ومات في 3 يوليو 1904، حيث كانت عائلته من وسط أوروبا من أصل شرقي من ناحية والده

درس القانون في جامعة ڤيينا بالنمسا، ومارس المحاماة فترة، لكنه هجر هذه المهنة سنة 1885، ترك مهنة المحاماة ومن ثم تفرغ لهوايته فيالكتابة الأدبية، وعمل مراسلاً لجريدة نمساوية في العاصمة الفرنسية باريس.

بدأ تغيير عميق في حياة هرتزل بعد وقت قصير من رسم تخطيطي نشره في صحيفة فيينا الرائدة ، Neue Freie Presse، بين عامي1891 و 1895 أدى إلى تعيينه كمراسل للصحيفة في باريس حيث كتب كتاب "دولة اليهود.. محاولة لحل عصري للمسألة اليهودية" وهويتحدث عن ضرورة وجود دولة عصرية يهودية كحل لمشكلات اليهود في العالم و أصدر ذلك في كتابه الشهير “دولة اليهود” محاولًا لحل للمسألة اليهودية .

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ملخص كتابه كان أنه طالما بقي اليهود في أوروبا الرأسمالية فإنهم سيتعرضون للاضطهاد المستمر بسبب منافستهم الاقتصادية لأوروبا.

وعقد مؤتمر بازل في سويسرا والذي ضم ممثلين لليهودية في أوروربا، وتم عقده بالفعل عام 1897، حيث انتخب أبو الصهيونية العالمية ليرئسه ومن ثم رئيسا للمنظمة الصهيونية.

وفي هذا المؤتمر انتخب رئيسًا للمؤتمر وللجمعية الصهيونية، وتم تصميم العلم واختيار النشيد الوطني لليهود.

توفي في إدلاش ، بالقرب من فيينا ، عن عمر يناهز 44 عامًا ، ودفن في فيينا ، ولكن وفقًا لرغبته ، تم نقل جثمانه إلى القدس في عام1949 بعد قيام الدولة اليهودية.

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