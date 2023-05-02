قصة دموية.. كيف انتقل العراق من الحكم الملكي للجمهوري

يصادف في مثل هذا اليوم 2 مايو 1935 - 1952 ذكرى ميلاد وتنصيب الملك فيصل الثاني على عرش العراق.

الملك فيصل الثاني هو آخر ملوك العراق وهو إبن غازي بن فيصل بن حسين بن علي الهاشمي ، ثالث و آخر ملوك العراق من الأسرة الهاشمية .

وتم تنصيبه على عرش العراق تحت وصاية خاله الأمير عبد الإله ، وهو في الرابعة من عمره عام 1939 عقب وفاة والده الملك غازي في حادث سيارة ، حتى بلغ السن القانونية للحكم وتوج ملكا في 2 مايو 1953 ..

في صباح يوم 14 يوليو عام 1958 استيقظ الملك فيصل على أصوات طلقات نارية ، و بعد استفسار الملك عن الموضوع اخبره آمر الحرس الملكي بأن هناك اوامر صدرت لهم بتطويق القصر و المرابطة أمامه ..

وانطلق صوت عبد السلام عارف عبر الراديو يذيع البيان الأول للحركة ، فأعلن الملك إستسلامه و طلب الخروج الآمن مع من معه ، و بعد تجمع الاسرة في باحة صغيرة في حديقة القصر تم فتح النار عليهم فتوفي الملك الشاب في سن 23 كما توفي بعض أفراد الأسرة المالكة و الأميرات بالإضافة إلى جرح البعض ..

تحول العراق من العصر الملكي للعصر الجمهوري

و هكذا انهت احداث صباح يوم 14 يوليو 1958 الدموية العهد الملكي في العراق و أعلنت بداية العصر الجمهوري ..

وجدير بالذكر أن الملك فيصل قبيل وفاته كان يستعد للزواج من الأميرة المصرية فاضلة ابنة الأمير محمد على إبراهيم ( أحد أمراء الأسرة العلوية ) و الأميرة العثمانية زهرة هنزادة ..