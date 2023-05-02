بدء ملتقى خنوم الدولي للنحت والخزف بالأوبرا الخميس المقبل

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية ملتقى “خنوم الدولي للنحت والخزف” وذلك في السابعة مساء الخميس ٤ مايو بقاعة صلاح طاهر.

ويضم الملتقى حوالي ٤٥ عملاً فنيا لنخبة من النحاتين والخزافين من ٩ دول عربية وأجنبية وهى مصر ، تونس ، السعودية ، الأردن ، الكويت ، النمسا ، الهند ، الارجنتين و امريكا.

يقام الملتقي تحت رعاية الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام وكلية الفنون التطبيقية وجامعة حلوان ونقابة مصممي الفنون التطبيقية وتنسيقية شباب الأحزاب وتحت رئاسة الدكتورة منال هلال رئيس الملتقى وقيادة احمد عبد الكريم قوميسير الملتقى، ويستمر المعرض حتى الثلاثاء ٩ مايو الجارى .