عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خاص|خبير أثري يكشف مفاجأة.. هل ساعد الجن المصريين القدماء في بناء الأهرامات؟

صدى البلد

انتشرت شائعات في الفترة الأخيرة، حول مساعدة الجن للمصريين القدماء في عملية بناء الأهرامات، إذ يرجع ذلك إلى حجم حجارة الأهرامات الكبيرة، ولم يكتفِ مروجي الشائعات بذلك الأمر، ولكنهم أكدوا أيضًا أن الكائنات الفضائية، ربما تكون قد ساعدتهم في عملية البناء، وهو الأمر الذي صاحبه جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا.

الجن والسحرة.. خرافات

مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، صرح لـ صدى البلد، قائلا: دائمًا كل ما يعجز العقل عن تصديقه ينسبه إلى الجن، ونحن مجتمع ننسب العديد من الأمور إلى الجن والسحرة.

وتابع مجدي شاكر: قديمًا كان المصري معتزًا بنفسه بقدر كبير، لدرجة أن أحد الملوك في بلاد بابل، أرسل إلى الملك أخناتون ابنته ليتزوجها إلى جانب 300 عذراء، وطلب منه أن يرسل له أميرة، ولكن إخناتون رفض وقال له: «بنات مصر لا يتزوجن خارج حدود مصر إطلاقًا».

وأضاف: بالنسبة للأهرامات فقد كانت مشروعًا دينيًا كبيرًا، وكان بناءها أيضًا مشروعًا قوميًا، ومن هنا جاء الإعجاز، لأن التنسيق تم بصورة جيدة للغاية.

txt

جوزيف جوبلز وزير التضليل الإعلامي| وصفته بريطانيا بالرجل الأخطر في العصابة النازية.. وقتل أبناءه بعد وفاة هتلر

txt

غداً.. افتتاح معرض "ذاكرة الماء" للفنان سيد هويدي بدار الأوبرا

واستطرد: المعروف أن المصري القديم كان يعمل في الزراعة لمدة 4 أشهر في السنة الواحدة، وكان لديه 8 أشهر فارغة؛ لذلك تم تنسيقهم واستغلال قوتهم هذه في بناء الأهرامات، كما أن إيمانهم بالدين هو الذي ساعدهم «الإنسان لديه مهارات مختلفة، ولكن لا تكتشف إلا وقت القوة، فالمصريين القدماء كانوا يبنون من أجل الإله، وهذا هو سر قوتهم، فقد تكاتفوا في مشروعهم القومي، من أجل الإله، فالدين يمكنه أن يفعل المستحيل».

وأنهى مجدي شاكر حديثه وقال: المصريون القدماء تمتعوا بقوة جسمانية لا نملكها اليوم، لكن هذ لا يعني استعانة الفراعنة بالجن أو بالزئبق الأحمر، أو حتى الكائنات الفضائية.

الأهرامات المصريين القدماء المصرى القديم الملك أخناتون بناء الأهرامات خبير أثري مجدي شاكر كبير الأثريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

جوزيف جوبلز وزير التضليل الإعلامي| وصفته بريطانيا بالرجل الأخطر في العصابة النازية.. وقتل أبناءه بعد وفاة هتلر

غداً.. افتتاح معرض "ذاكرة الماء" للفنان سيد هويدي بدار الأوبرا

عزبة القاضي بالقليوبية تستقبل فعاليات قافلة قصور الثقافة

الآثاريين العرب: التراث البورسعيدي يتميز عن غيره معماريا

قطار الحجاز.. أنشئ لخدمة الحجاج ودُمر بسبب الحرب

مناقشة رواية قارئة القطار لـ إبراهيم فرغلى بمبنى قنصلية .. اِعرف الموعد

أخلاقيات العلم في ندوة بدار الكتب والوثائق الأربعاء المقبل

بسبب رسالة .. تعرف على قصة إصدار أول طابع بريد في العالم

ترشيحاتنا

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر حتى الشروق؟.. لجلب 7 أرزاق

إعلان لوزارة الخزانة الأمريكية ينذر بكارثة اقتصادية عظمى في الولايات المتحدة

نادي الأسير الفلسطيني يتهم سلطات السجون الإسرائيلية باغتيال الأسير خضر عدنان

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن علاقة وفاة مصطفى درويش وكورونا

وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد 86 يوما من إضرابه عن الطعام

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دايت ورياضة.. القط الأسمن في العالم يخضع لنظام غذائي لإنقاص الوزن

متعدد المواهب.. ذكرى رحيل ليوناردو دافنشي أشهر رسامي العالم |نوستالجيا

أرخص سيارة هندية.. مصنوعة من الخردة وتعمل بالطاقة الشمسية

اكتشاف أقدم قطعة ذهب في التاريخ ببلغاريا.. لن تصدق عمرها

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ