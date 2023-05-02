خاص|خبير أثري يكشف مفاجأة.. هل ساعد الجن المصريين القدماء في بناء الأهرامات؟

انتشرت شائعات في الفترة الأخيرة، حول مساعدة الجن للمصريين القدماء في عملية بناء الأهرامات، إذ يرجع ذلك إلى حجم حجارة الأهرامات الكبيرة، ولم يكتفِ مروجي الشائعات بذلك الأمر، ولكنهم أكدوا أيضًا أن الكائنات الفضائية، ربما تكون قد ساعدتهم في عملية البناء، وهو الأمر الذي صاحبه جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا.

الجن والسحرة.. خرافات

مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، صرح لـ صدى البلد، قائلا: دائمًا كل ما يعجز العقل عن تصديقه ينسبه إلى الجن، ونحن مجتمع ننسب العديد من الأمور إلى الجن والسحرة.

وتابع مجدي شاكر: قديمًا كان المصري معتزًا بنفسه بقدر كبير، لدرجة أن أحد الملوك في بلاد بابل، أرسل إلى الملك أخناتون ابنته ليتزوجها إلى جانب 300 عذراء، وطلب منه أن يرسل له أميرة، ولكن إخناتون رفض وقال له: «بنات مصر لا يتزوجن خارج حدود مصر إطلاقًا».

وأضاف: بالنسبة للأهرامات فقد كانت مشروعًا دينيًا كبيرًا، وكان بناءها أيضًا مشروعًا قوميًا، ومن هنا جاء الإعجاز، لأن التنسيق تم بصورة جيدة للغاية.

واستطرد: المعروف أن المصري القديم كان يعمل في الزراعة لمدة 4 أشهر في السنة الواحدة، وكان لديه 8 أشهر فارغة؛ لذلك تم تنسيقهم واستغلال قوتهم هذه في بناء الأهرامات، كما أن إيمانهم بالدين هو الذي ساعدهم «الإنسان لديه مهارات مختلفة، ولكن لا تكتشف إلا وقت القوة، فالمصريين القدماء كانوا يبنون من أجل الإله، وهذا هو سر قوتهم، فقد تكاتفوا في مشروعهم القومي، من أجل الإله، فالدين يمكنه أن يفعل المستحيل».

وأنهى مجدي شاكر حديثه وقال: المصريون القدماء تمتعوا بقوة جسمانية لا نملكها اليوم، لكن هذ لا يعني استعانة الفراعنة بالجن أو بالزئبق الأحمر، أو حتى الكائنات الفضائية.