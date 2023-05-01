غداً.. افتتاح معرض "ذاكرة الماء" للفنان سيد هويدي بدار الأوبرا

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية غداً "الثلاثاء" معرضاً بعنوان "ذاكرة الماء" للفنان سيد هويدي وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة الباب/سليم ساحة دار الأوبرا المصرية.

وقال الدكتور وليد قانوش في كلمة له بـ كتالوج المعرض: "معرض ذاكرة الماء للفنان سيد هويدي يعكس تأثير نشأته وأثرها على شخصيته الفنية فهو أبن مدينة دمياط حيث التقاء النهر والبحر.. لذا لن تشعر أمام تعدد مشاهده بحيرة الذات لأنه مدُرك للمحيط زماناً ومكاناً.. لكن يمكن أن تشعر كونه كاتباً وناقداً تقمصه دور المُتلقي ليطرح عليه نصاً بصرياً مفتوحاً يحول تناسق وتناغم الصورة والألوان إلى لغة تفتح تلقائية الحوار الثنائي المباشر، مكتفياً بالنظرة الجمالية المتأملة والمتعمقة".



وأضاف: "يُقدم الفنان مشاهد تراها أعيننا ولكنه يضيف إليها من أحلامه ومشاعره ولغته الجمالية، ويلاحظ أن القيم اللونية والضوئية عند هويدي تثري وتضيف للعمل مع قدرته على اللعب بالضوء لتعكس اللوحات دينامية تشعر معها رغم ذلك بالاستقرار والهدوء وهو ما يؤكد حبكة البناء الذي معه وكأن اللوحة تخرج بك من الإطار لتلامس المشهد بكل تفاصيله".

من جانبها قالت الدكتورة ناريمان يوسف: "هويدي" ابن مدينة دمياط التي يحتضنها كل من نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط وبحيرة المنزلة، في هذا المعرض يجسد لنا دور المثقف الواعي، ودور الفن البصري في قضايا الوطن، حيث تصور لوحاته تدفق مياه هذا الوطن في دروب الوادي، مثلما تدفق عشق الفنون في قلوب المصريين منذ فجر التاريخ.

وأضافت أن "هويدي" يبهرنا بعشقه لعناصر بصرية مصرية خاصة به، تتمثل في جموع البشر في كتلة واحدة، البيوت وأبوابها ونوافذها المفتوحة لنور الشمس، زرقة المياه عندما تتعادل مع زرقة السماء، امتزاج البشر والحجر مع مياه ضفاف النهر والبحر والبحيرات".

ويستمر المعرض حتى 13 مايو الجاري، يومياً من 9 صباحاً حتى 9 مساءً عدا يوم الجمعة.