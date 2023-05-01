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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جوزيف جوبلز وزير التضليل الإعلامي| وصفته بريطانيا بالرجل الأخطر في العصابة النازية.. وقتل أبناءه بعد وفاة هتلر

صدى البلد

جوزيف جوبلز:

  • مؤسس البروباجندا السياسية
  • الرجل الأخطر في العصابة النازية
  • أحب هتلر بجنون

يصادف اليوم ذكرى وفاة وزير الدعاية النازي جوزيف جوبلز منتحرًا بعد وفاة سيده هتلر زعيم النازية، خرجت كل الأفكار الشيطانية جوبلز فكان العقل المدبر والمحرك لأدولف هتلر.

 

كان هتلر بسببه في طريقه لتدمير العالم وإغراق ألمانيا في حروب مدمرة وبالرغم من ذلك كان الجمهور الالماني يعظم فيه ليلًا نهارًا.

ويرجع ذلك للعبقرية الاعلامية لجوزيف جوبلز والتي الهمت الشعوب لسنوات طويلة ورسخت واسست لمفهوم التلاعب بعقول الجماهير والكذب الإعلامي فكان مبدأه " اكذب اكذب حتى يصدقك الناس".

ولد جوزيف بمدينة بروسيا في ألمانيا عام 1897 لأبوين من الطبقة المتوسطة، لم يستطع الانضمام لصفوف الجيش الألماني أثناء الحربالعالمية الأولى بسبب مشاكل في قدمه.

وعندما بدأت الحرب التحق جوبز بالحزب النازي بالرغم من معارضته الشديدة وقتها لزعيمه هتلر الا انه بعد ذلك اصبح من اشد المتحمسينله و لارائه السياسية.

تدرج في المناصب بسرعة كبيرة حتى اصبح وزير الاعلام وقد اشاد هتلر بدور جوبز في تعليمه الحماسة الخطابية التي تميز بها هتلر فيخطاباته.

جوزيف جوبز مؤسس البروباجندا السياسية

كان جوبز هو مؤسس البروباجندا السياسية للحزب النازي و سياسة هتلر في حكم المانيا وقد عمل على سياسة الجنس الاري الالماني علىباقي الاجناس وضرورة إخضاع الدول الاوروبية ووقوف اليهود كقوة اقتصادية مسيطرة على الاقتصاد العالمي وتحريكهم للازمات الماليةوتجارة السلاح وإثارة الشعوب و قد نجح في ذلك.

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الرجل الأخطر في العصابة النازية

تمتع جوبز بشخصية قوية و وثقة كبيرة بالنفس بغض النظر عن اراء الاخرين، وحينما وصفته الصحف الإنجليزية تصفه بأنه الرجل الاخطرفي العصاية النازية قال في يومياته بأنه فخور بذلك المديح و قال ان الغرور هي الصفة الاساسية له وابدى ساعدته بانه الخبير الاول فيالتضليل الإعلامي وتفاخر بإنه قادر على تعبئة الجمهور وتعزيز معنويات جيشه واستشهد في قدرته على ذلك برأي هتلر فيه.

احب جوبز هتلر بجنون لدرجة انه كتب تعليقًا على المحاولة الفاشلة لاغتيال هتلر وقال " لقد انتابني احساس اني امام رجل يعمل تحت رعاية الآلهة".

انتحر بعد انتحار زعيمه هتلر 

والقى جوبز مصيرًا مشابها لمصير هتلر بعد خسارة المانيا الحرب و دخول الحلفاء برلين وقام في مثل ذلك اليوم 1 مايو عام 1945 قامبالانتحار هو وزوجته و ابناءه الستة.

قتل أطفاله بسبب الحرب 

اعطى اطفاله الستة منومًا لمدة عشر ساعات ثم اعطاهم السم حتى لا يشعروا بالامه وكتب في يومياته" قتلتهم حتى لا يهان ابنائي امامالروس بعد وفاتي"

جوزيف جوبلز الجيش الألماني أدولف هتلر الحزب النازي زعيم النازية

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