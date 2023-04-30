السعودية تستعد لانطلاق معرض المدينة المنورة للكتاب 2023

تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة، فى المملكة العربية السعودية، لانطلاق معرض المدينة المنورة للكتاب 2023، والذي من المقرر أن تنطلق فعالياته فى الفترة من 18 حتى 28 مايو 2023.

ووفقًا لوسائل الإعلام السعودية، فإن معرض المدينة المنورة يأتي ضمن مبادرة معارض الكتاب التي تتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة تنفيذها ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تطوير قطاعاتها الثلاثة، وتعمل من خلالها على:

تنظيم معارض متنوعة للكتاب فى مختلف مناطق المملكة، واستقطاب أفضل دور النشر المحلية والعربية والعالمية، تقديم محتوى مميز وفق معايير عالية تلبي احتياجات القارئ والزائر والعارض، ودعم قنوات النشر الحديثة الكتاب الصوتى والرقمي ورعاية جوانبها الفنية والتقنية.

وتهدف المملكة العربية السعودية من هذا إلى تقديم منصة ثقافية تختفي بصناعة الكتب فى المدينة المنورة، والإسهام فى تنمية المهارات القرائية للمجتمع فى المدينة المنورة وزائريها، وزيادة الوعى المعرفى والثقافي بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن الدورة الأولى من معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 أسل الستار عليها يوم 16 يونيو الماضى، وشارك فيها ما يفوق 60 ألف عنوانًا من خلال مشاركة أكثر من 200 دار نشر من 13 دولةٍ عربية، وبرنامجاً ثقافياً مصاحب تضمن ما يزيد عن 80 فعالية تناولت مختلف المجالات الثقافية والأدبية والعلمية والتاريخية، وسط حضور كثيف من محبي القراءة والمعرفة.