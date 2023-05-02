أول تعليق للكاتب الجزائري سعيد خطيبي الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب.. تابع

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، أسماء الفائزين في دورتها السابعة عشرة، والتي استقبلت 3151 ترشيحاً من 60 دولة، منها 22 دولة عربية و38 دولة من حول العالم، وهو أكبر عدد ترشيحات للجائزة بفروعها التسعة في تاريخها.

من أجل هؤلاء

قال الكاتب الجزائري سعيد خطيبي الفائز بفرع الجائزة "المؤلف الشاب"عن رواية "نهاية الصحراء"، الصادرة عن دار هاشيت أنطوان / نوفل، لبنان عام 2022 عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك:" أفرحني جداً تتويج «نهاية الصحراء» بجائزة الشّيخ زايد للكتاب 2023، هذه الرّواية التي كتبتها من أجل أبناء 5 أكتوبر 1988، وأنا واحد منهم. من أجل أولئك الذي وُلدوا من رحم الحلم ثم عاشوا بين حيطان الخيبات.



وأضاف سعيد خطيبي: بودي أن أشكر القائمين على هذه الجائزة العالمية، من لجان تحكيم ولجنة علمية ومجلس أمنائها، على ثقتهم التي أعتز بها وتزيدني مسؤولية إزاء الكتابة

أشكر ناشري هاشيت أنطوان Hachette Antoine الذي رافق الرّواية منذ أن كانت مجرد مخطوطة إلى غاية خروجها من المطبعة، ثم رشّحوها

أنا محظوظ بناشر يُعامل الكتاب باحترام رفيع واحترافية تحياتي إلى المبدع أحمد محسن، على صبره معي أثناء التّحرير النّهائي للعمل أشكر أصدقائي الذين طالعوا المخطوطة وأفادوني بملاحظاتهم القيّمة شكري أيضاً إلى القرّاء الذين يطيلون أعمار الكتب، وإلى الصّحافيين والنّقاد الذين لم يبخلوا بمقالاتهم ومتابعاتهم، أجمل الأفراح هو فرح بكتاب".