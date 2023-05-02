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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تقام على مدار الشهر.. برامج متنوعة لقصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بعمال مصر

صدى البلد

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر مايو الحالي احتفاء بعمال مصر، تقام بالعديد من مواقعها بالمحافظات وبعدد من التجمعات العمالية، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد العمال.

في هذا السياق تقام بقصر ثقافة مطروح حلقة بحثية بعنوان "معا لحفظ ذاكرتنا الشعبية" يوم الأربعاء 3 مايو، يشارك بها كل من الباحث حمد خالد شعيب الباحث بأطلس المأثورات الشعبية، عبد الحميد الفناش مدير عام إذاعة مطروح، عبد المنعم عبد الرحمن كاتب وباحث في التراث البدوي، بحضور تجمعات من فئة العمال.

وفي مركز شباب سمخراط بالبحيرة يقام منتدى العمال بعنوان "مشاركة العمال في صناعة القرار"، يوم الخميس 4 مايو، يشارك به بديع عبد العزيز عليوة الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، أحمد إبراهيم الجندي رئيس نادي أدب المحمودية.

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وفي فرع ثقافة الإسماعيلية، تقام احتفالية، يوم الجمعة 5 مايو، بنقابة الزراعيين بالإسماعيلية، تتضمن ندوة بعنوان "أيادي تبني الجمهورية الجديدة" يشارك بها كل من من د. حسن سلطان صيدلي بالمعاش والشاعر مدحت منير، بجانب عرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية.

وتعقد بقصر ثقافة السويس حلقة بحثية بعنوان "مكافحة الإرهاب وتعزيز أهمية احترام حقوق الإنسان" وذلك يوم الأحد 7 مايو، تتضمن عددا من المحاور، المحور الأول بعنوان "دور حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب" يتحدث فيه د. هاني صبري  -أستاذ علم الاجتماع بجامعة السويس، والمحور الثاني بعنوان "احترام حقوق الإنسان ضرورة ملحة" تقدمه د. حنان الأمير -عميد معهد البحوث الاقتصادية الزراعية.

وفي فرع ثقافة الدقهلية تعقد محاضرة يوم الأحد 7 مايو، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري بعنوان "كيف نتغلب على أزمة المياه التي تتعرض لها البلاد" يقدمها  محمد أحمد علي إبراهيم من شركة المياه.

كما يقام منتدى العمال ببيت ثقافة التل الكبير بفرع الإسماعيلية يوم الثلاثاء 9 مايو، بعنوان "العمال ومستقبل وطن"، يتضمن ثلاثة محاور، المحور الأول بعنوان "العمال والوعي الوطني والصعوبات والتحديات"، والمحور الثاني بعنوان" دور العمال في ريادة المجتمع والتكنولوجيا والعمال"، بينما يناقش المحور الثالث "العمال والانفتاح على العالم الخارجي" ويشارك به كل من سيد حجازي مدير عام التعليم الزراعي بالإسماعيلية، مصطفى سليمان موجه بالمعاش، أسماء عبد المعبود دكتورة بيطرية.

وتعقد بقصر السباعية بفرع ثقافة أسوان، محاضرة بعنوان "عمال مصر عجلة التنمية" يشارك بها الدكتور سيد الدالي بالشؤون القانونية بشركة النصر للفوسفات، يوم الاثنين 15 مايو، إلى جانب عرض فني لفرقة السباعية للإنشاد الديني.

وفي فرع ثقافة الوادي الجديد تقام بمصنع الصالح للألبان محاضرة، يوم الثلاثاء 16 مايو، بعنوان "دور مبادئ السلامة المهنية والصحة الذهنية" يناقشها أحمد زكي زوام مدير مدرسة الثانوية الجديدة، علي سيد زوام معلم أول.

أما في قصر ثقافة بهتيم بالقليوبية فتعقد محاضرة، يوم الثلاثاء 16 مايو بعنوان "العمال أساس التنمية" تشارك بها إيمان محب الدين معلم بالتربية والتعليم، إلى جانب ندوة عن السياحة الداخلية للعمال لكل من الشاعر تامر حمادة فتح الله، وطاهر عبيد مسؤول الشؤون الثقافية بالغربية، وذلك يوم الأربعاء 17 مايو بفرع ثقافة الغربية بالوحدة المحلية بقرية أبو الغر.

وفي مكتبة الطفل والشباب بسنورس بفرع ثقافة الفيوم ينفذ لقاء ثقافي بعنوان "دور الإعلام في توجيه العمال" يقدمه هادي حسان كبير مذيعين بإذاعة شمال الصعيد، وذلك يوم الثلاثاء 23 مايو.

برنامج الفعاليات تنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع الفروع والأقاليم الثقافية المنفذ بها البرنامج.

يشار إلى أن قصور الثقافة قدمت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين 29 نشاطا ثقافيا وفنيا نوعيا موجها إلى الفئة العمالية بالتجمعات العمالية والأقاليم والفروع التابعة لها تنوعت ما بين ورش فنية وتعليمية ومحاضرات توعية ولقاءات ثقافية وعروض فنية، ولاقت إقبالا وتفاعلا جماهيريا كبيرا.

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