مهيب عبد الهادي: صيغة خطاب اتحاد الكرة للزمالك "مش حلوة"

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على خطاب اتحاد الكرة لـ نادي الزمالك بشأن كأس السوبر .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" الصيغة بتاعة الجواب. الرد يكون بعد ساعة مش حلوة، ولا تليق بنادي كبير بحجم نادي الزمالك.. لكل مقام مقال.

وأعلن الزمالك، عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل بملعب محمد بن زايد بـ أبو ظبي.