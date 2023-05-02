نائب رئيس جامعة الأزهر يحذر من تصدر غير المتخصصين للمشهد الإعلامي

أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بمواكبة إعلام الأزهر لما يحدث في العالَم، وحسن اختيار عنوان مؤتمرها الخامس الذي يتناول الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات.

وأشار «صديق» إلى خطورة صدارة غير المتخصصين للمشهد الإعلامي؛ فيتحدثون بغير علم، مما يخلق مجالًا للشائعات، إضافة إلى إثارة الرأي العام، وتهديد أمن وسلامة المجتمع.

وأضاف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حذَّر من أن يتحدث الإنسان بكل ما يسمع، أو أن يتحدث في غير تخصصه؛ لذا نحن بحاجة إلى وضع ضوابط للإعلام الرقمي، مشيدًا بعملية الضبط أثناء الأزمة الصحية لفيروس كورونا.

جاءت تصريحات نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث خلال كلمته التي ألقاها صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس لكلية الإعلام جامعة الأزهر تحت عنوان: «الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات»، والمقام بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في الفترة من ٢-٣ من مايو الحالي برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.