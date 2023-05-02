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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق اختبارات المحفظين بالجامع الأزهر والمحافظات بأربع مقرات.. صور

اختبارات محفظي القرآن
اختبارات محفظي القرآن

انطلقت اليوم الثلاثاء، اختبارات المحفظين للعمل بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، وجميع محافظات الجمهورية،  ب ٤ مقرات للاختبار موزعة على جميع محافظات الجمهورية ، وذلك تيسيرا على الممتحَنين.

وأوضح الدكتور هاني عودة ، مدير عام الجامع الأزهر، أن الاختبارات بدأت بمقر الأقصر والذي يتم فيه اختبار المحفظين من محافظات "الأقصر والبحر الأحمر وأسوان وقنا"، ومقر اختبارات أسيوط، والذي يشمل محافظات "أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد"، ومقر اختبارات الإسكندرية، والذي يشمل محافظات:" الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ"، لتنتهي بمقر اختبارات الجامع الأزهر والذي يشمل باقي محافظات الجمهورية.

ولفت عودة، إلى أنه تم الإعلان  عبر صفحة الجامع الأزهر على صفحته الرسمية في شهر مارس الماضي، عن حاجته لمحفظين للعمل بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وباقي فروع الرواق الأزهري بالمحافظات الخارجية.

وأضاف مدير الجامع الأزهر ، أن الاختبارات تتم بنظام الاختبار المميكن بالصوت والصورة وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين الممتحَنين.

يأتي هذا في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف باختيار أفضل الكوادر العلمية المدربة للعمل بالرواق الأزهري، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

كما تنعقد لجان الاختبار برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وأعضاء لجنة مراجعة المصحف وباحثي الجامع الأزهر، وبالتعاون مع قطاع الكمبيوتر التعليمي للمناطق الأزهرية للإشراف على برامج الحاسب الآلي.

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اختبارات المحفظين الرواق الأزهري الجامع الازهر

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