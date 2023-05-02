ناشئو زد 2005 يكتسحون فيوتشر برباعية نظيفة

فاز فريق ناشئين 2005 لكرة القدم بنادي زد علي فريق فيوتشر بنتيجة اربعة أهداف نظيفه ، خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء بملاعب نادي زد بالسادس من اكتوبر ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الجمهورية

وأحرز اهداف زد كلا من :

مروان حجي هدف

عبدالله عبيد هدف

سيف عماد هدف

عبدالحميد "البوب" هدف

الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من

مدير فني كابتن/ محمد محمد عزالدين عيد

مدرب كابتن/ اسلام محمد "زيزو"

مدرب كابتن/ عمرو عادل

مدرب حراس كابتن/ رامي سراج

مدرب أحمال كابتن/ هوندا

إداري كابتن/ بطل علي

محلل أداء كابتن/ايهاب الدجوي

أخصائي دكتور/ تامر عادل

مساعد ملاعب / محمد سعد "تاتح