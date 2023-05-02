ناشئو زد 2005 يكتسحون فيوتشر برباعية نظيفة

فاز فريق ناشئين 2005 لكرة القدم بنادي زد علي فريق فيوتشر بنتيجة اربعة أهداف نظيفه ، خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء بملاعب نادي زد بالسادس من اكتوبر ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الجمهورية
وأحرز اهداف زد كلا من :
مروان حجي هدف
عبدالله عبيد هدف
سيف عماد هدف
عبدالحميد "البوب" هدف
الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من
مدير فني كابتن/ محمد محمد عزالدين عيد
مدرب كابتن/ اسلام محمد "زيزو"
مدرب كابتن/ عمرو عادل
مدرب حراس كابتن/ رامي سراج
مدرب أحمال كابتن/ هوندا
إداري كابتن/ بطل علي
محلل أداء كابتن/ايهاب الدجوي
أخصائي دكتور/ تامر عادل
مساعد ملاعب / محمد سعد "تاتح