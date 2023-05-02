مشروعات جديدة بخطة تطوير المناطق الغير مخططة في دمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من الشوارع المدرجة بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، تمهيدًا لافتتاحهم، جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها، اليوم بمرافقة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وأعضاء لجنة الإشراف.

تضمنت الجولة تفقد بعض الشوارع بمنطقة المنيا لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال لرصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت، حيث شددت على مراجعة تلك الأعمال و أيضًا مناسيب بالوعات صرف مياه الأمطار، مؤكدة على الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، كما تفقدت منطقة البندر بالمنطقة القديمة، حيث تابعت الأعمال المُنفذة بها، وبحثت خطة إدراج الشارع الرئيسي بها لرصفه ببلاطات الانترلوك.

وبالمنطقة القديمة أيضًا.. وجهت المحافظ بإدراج الشوارع المتفرعة من سوق السمك بمنطقة النفيس بالخطة ورصفها بالخرسانة المطبوعة والذى يتناسب مع طبيعة المنطقة.

وخلال الجولة أيضًا، تفقدت منال عوض، شارع مركز الشباب بالسنانية لمتابعة أعمال الرصف بالأسفلت المُنفذة بها ، كما بحثت خطة رفع كفاءة الجزيرة الوسطى المقامة على تغطية لترعة الرى بالتنسيق مع الإدارة المركزية لاستكمال خطة التطوير بالمنطقة، وشددت على رفع الإشغالات والمخلفات بها.

يشار إلى أن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة يأتى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، ويتضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح"، حيث تم خلاله رفع كفاءة شبكات المرافق والإنارة ورصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك.