عودة برنامج "تفاصيل" لـ نهال طايل على قناة صدى البلد

تقدم الإعلامية نهال طايل، حلقة جديدة من برنامج تفاصيل على شاشة قناة صدى البلد 2 غدا الأربعاء بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء والإعادة يومي الاثنين والخميس في نفس الموعد وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية .

