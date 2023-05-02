البيت الأبيض: بايدن لن يجري مشاورات مع الكونجرس بشأن التخلف عن سداد الديون

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يخطط لإجراء مشاورات مع ممثلي الكونجرس حول قضايا منع التخلف عن السداد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية: “ذكر الرئيس بايدن، بوضوح أن منع التقصير هو واجب دستوري للكونجرس”.

وأشارت جان بيير إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تم رفع حد الدين ثلاث مرات.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلاً عن مصادر، أن عددًا من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية أعربوا عن قلقهم بشأن خطر التخلف عن السداد.

وبالأمس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن قدرة وزارتها على استخدام مناورات محاسبية خاصة للبقاء ضمن حدود الديون الفيدرالية قد تنفد في بداية شهر يونيو.

وأوضحت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، وزعماء آخرين في الكونجرس من كلا الحزبين: “أفضل تقدير لدينا هو أننا لن نكون قادرين على الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول أوائل يونيو ، وربما في وقت مبكر من الأول من يونيو”.

وكتبت: "بعد تقييم عائدات الضرائب الفيدرالية الأخيرة، فإن أفضل تقدير لدينا هو أننا لن نتمكن من مواصلة الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية بحلول أوائل يونيو، ربما في وقت مبكر من الأول من يونيو، ما لم يرفع الكونجرس أو يعلق حد الديون بحلول ذلك الوقت".