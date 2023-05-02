عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن لن يجري مشاورات مع الكونجرس بشأن التخلف عن سداد الديون

جو بايدن
جو بايدن

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يخطط لإجراء مشاورات مع ممثلي الكونجرس حول قضايا منع التخلف عن السداد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية: “ذكر الرئيس بايدن، بوضوح أن منع التقصير هو واجب دستوري للكونجرس”.

وأشارت جان بيير إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تم رفع حد الدين ثلاث مرات.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلاً عن مصادر، أن عددًا من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية أعربوا عن قلقهم بشأن خطر التخلف عن السداد.

بعد تحذيرات الخزانة.. مكارثي يقبل دعوة بايدن لعقد اجتماع حول سقف الديون

إعلان لوزارة الخزانة الأمريكية ينذر بكارثة اقتصادية عظمى في الولايات المتحدة

وبالأمس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن قدرة وزارتها على استخدام مناورات محاسبية خاصة للبقاء ضمن حدود الديون الفيدرالية قد تنفد في بداية شهر يونيو.

وأوضحت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، وزعماء آخرين في الكونجرس من كلا الحزبين: “أفضل تقدير لدينا هو أننا لن نكون قادرين على الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول أوائل يونيو ، وربما في وقت مبكر من الأول من يونيو”.

وكتبت: "بعد تقييم عائدات الضرائب الفيدرالية الأخيرة، فإن أفضل تقدير لدينا هو أننا لن نتمكن من مواصلة الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية بحلول أوائل يونيو، ربما في وقت مبكر من الأول من يونيو، ما لم يرفع الكونجرس أو يعلق حد الديون بحلول ذلك الوقت".

البيت الأبيض التخلف عن السداد الادارة الامريكية بايدن الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

إصابات خطيرة.. بيان عاجل من وزارة الصحة السودانية

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

موضوعات متعلقة

غير مبشر.. جنرال كبير بالجيش الأمريكي يتنبأ بموعد انتهاء حرب أوكرانيا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصف مستوطنات الغلاف بـ6 صواريخ

زيلينسكي: أوكرانيا هي ضامن الأمن الغذائي في العالم

مفاجأة صادمة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خطة لتقسيم أوكرانيا

زلزال قوي يضرب الصين.. تفاصيل

إطلاق صافرات الإنذار.. تجدد القصف الصاروخي على المستوطنات الإسرائيلية

إجراء عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الفشل الكبير لـ"القبة الحديدية"

اعترافات صادمة.. أزمة كبيرة تهدد الجيش الأمريكي

ترشيحاتنا

انتهاء هيمنة الأخضر.. دول كبرى تستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

رأس مومياء مصرية في مزاد ببريطانيا.. وزاهي حواس يفجر مفاجأة عنها

جوردي ألبا يقود برشلونة للفوز على أوساسونا ويقربهم من لقب الدوري الإسباني

أبو الغيط: الدول العربية ترغب في عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة

350 جنيها.. زيادة معاشات الأطباء والصيادلة وجمعية عمومية مرتقبة للمهن الطبية

40 جلدة أم 80 .. هل حدد القرآن الكريم عقوبة شارب الخمر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش حلبة وبسطرمة.. هاني الناظر يحذر من هذه الأطعمة في الصيف

تفاصيل صادمة عن مرض مصطفى درويش المتسبب فى وفاته..تعرف على أعراضه

السياحي والقرعة بري وجوي| التكاليف الكاملة لرحلة الحج بالتفصيل

الحزن يسيطر على مصطفى شعبان وصابرين وصلاح عبد الله في عزاء مصطفى درويش

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ