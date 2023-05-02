إعلان لوزارة الخزانة الأمريكية ينذر بكارثة اقتصادية عظمى في الولايات المتحدة

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الإثنين، من أن الولايات المتحدة “مهددة بالتخلف عن سداد ديونها” اعتبارا من بداية يونيو 2023.

وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، قالت يلين: "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو، وربما اعتبارا من 1 يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".

وأضافت وزيرة الخزانة: "بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونجرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينًا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".

وتأتي تصريحات وزيرة الخزانة، وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.