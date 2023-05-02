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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ازددت بمصر شهرة.. أصالة تعلق على مطالبات بمنع حفلها في القاهرة

أصالة
أصالة

ردت الفنانة أصالة لأول مرة على المطالبات المتزايدة بمنع حفلها المرتقب في مصر، عبر حسابها على تويتر، من خلال الرد على تغريدات متابعيها ومحبيها.

وكتبت أصالة ردا على إحدى التغريدات: "أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وماضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة". 

 

جاء ذلك ردا على تغريدات عارضت إقامة حفل أصالة المرتقب في مصر خلال أيام بعد تصريحات منسوبة لها في وقت سابق. 

 

تحيي الفنانة أصالة حفلا فنيا في القاهرة وتحديدا في حديقة متحف الحضارات في الخامس من مايو، وذلك بعد غياب أكثر من سنتين عن سوق الحفلات في مصر.

 

أصالة التي وعدت جمهورها بحفل مميز من حيث التجهيزات الفنية والأغاني المتنوعة التي يحبها الجميع، ستكون ليلة لا تنسي في حضن الطبيعة وعبق التاريخ في قلب متحف الحضارات. 

أصالة الفنانة اصالة التجهيزات الفنية التغريدات متحف الحضارات

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