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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غياب سنتين عن الحفلات بمصر.. أصالة في متحف الحضارات 5 مايو

اصالة
اصالة

تحيي الفنانة أصالة حفلا فنيا كبيرا في القاهرة وتحديدا في حديقة متحف الحضارات في الخامس من مايو، وذلك بعد غياب أكثر من سنتين عن سوق الحفلات في مصر.

اصالة التي توعد جمهورها بحفل مميز من حيث التجهيزات الفنية والأغاني المتنوعة التي يحبها الجميع، ستكون ليلة لا تنسي في حضن الطبيعة وعبق التاريخ في قلب متحف الحضارات. 

بتجربة جديدة.. جولة فنية للمطربة أصالة في عدد من الدول العربية

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وسيكون هذا الحفل بداية جولة غنائية مختلفة في عدد من الدول العربية منها السعودية والامارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين A5 التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي في اول تعاون بينهم، حيث يعمل خالد علي تجهيز فيلم قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات وعلاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها.

‎ ‎اصالة بذلك تقدم reality show عن حياتها ومسيرتها الفنية وبهذا تكون اول فنانة عربية.

الدول العربية السعودية المصري خالد الذهبي العاصمة المصرية القاهرة أصالة

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