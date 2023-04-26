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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتجربة جديدة.. جولة فنية للمطربة أصالة في عدد من الدول العربية

صدى البلد

‎تبدأ المطربة السورية الكبيرة أصالة جولة فنية جديدة من نوع مختلف، حيث تحيي مجموعة حفلات في عدد من الدول العربية وستقوم في كل حفل منها بالكشف عن مكنونات من حياتها وذلك من خلال فيلم قصير يتم عرضه قبل الحفل.

‎تبدأ أصالة تلك الجولة الغنائية من العاصمة المصرية القاهرة، تقوم فيها بإحياء حفل كبير يعرض قبله فيديو قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات، وتكمل أصالة جولتها في عدة دول عربية بعد مصر منها السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب.

‎ويستعرض الفيلم القصير الذي يعرض للجمهور على المسرح بعد صعود أصالة، مكنونات عن حياتها لا يعرفها الجمهور ولم تتحدث عنها من قبل، ليتم كشفها لأول مرة مثل علاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها وكذلك كيفية التحضير للكثير من أعمالها.

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‎وتقدم اصالة بذلك reality show عن حياتها ومسيرتها الفنية وبهذا تكون اول فنانة عربية تقوم بهذه الفكرة، التي تنتجها شركة A5 الذي يتولاها خالد الذهبي ابن اصالة الشريك في Odin وكريم نجيب الشريك المؤسس ل Techno and Chill أكبر شركة اعلام للحفلات في العالم التي تحتوي ١.٢ مليون متابع على انستغرام.

وبمجرد أن تنهي أصالة حفلها في مصر ستبدأ في الإعداد لحفلها التالي وتجهيز الفيلم الخاص به، وهي تجربة جديدة ومختلفة لم يسبق لمطرب أو مطربة عربية تقديمها لجمهوره على المسرح، حيث تشارك أصالة جمهورها العديد من تفاصيل لحظاتها الخاصة المميزة .

أصالة السعودية الدول العربية الامارات الإمارات العربية

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