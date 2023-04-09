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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتخجليني بتواضعك.. رد منى زكي على أصالة بعد الإشادة بـ «تحت الوصاية»

تحت الوصاية
تحت الوصاية

ردّت الفنانة منى زكى على إشادة المطربة أصالة بمسلسلها “تحت الوصاية” والذى يُعرض حاليًا فى السباق الرمضانى. 

وقالت منى زكى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: صولا .. ديماً بتخجليني بتواضعك .. وكلامك الحلو والكلام دا لما يجي من فنانة كبيرة زيك دا شرف كبير .. بحبك خالص.

منى زكى

مسلسل تحت الوصاية 

قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، وترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

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وتقدّم منى زكي شخصية حنان، وهي ربة منزل وأم لطفلين في منتصف الثلاثينات من عمرها، لا تثق بنفسها ولا بقدرتها على تغيير واقعها، لذا تكتفي برعاية بيتها وطفليها في مسلسل "تحت الوصاية".. وبعد وفاة زوجها، تجد نفسها وحيدة في مواجهة مجتمع يظلمها، فتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعاً لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل.

وتقرّر امتهان الصيد وتخوض مغامرة في عالم البحر وتتغلب على التحديات التي واجهتها، سعياً وراء حقها في الحفاظ على حقوق طفليها والإنفاق عليهم.

ويضم العمل إلى جانب النجمة منى زكي، كل من دياب، رشدي الشامي، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، خالد كمال، ثراء جبيل، علي الطيب، إخراج أحمد شاكر خضير، كتابة شيرين وخالد دياب.

الفنانة منى زكي مسلسل تحت الوصاية تحت الوصاية النجمة منى زكي أصالة

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