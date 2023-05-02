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حكاية سوبر حائر| الحرمان وغرامة 1.5 مليون جنيه في انتظار الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل رئيس الأهلي

الأهلي والاتحاد المصري
الأهلي والاتحاد المصري و الزمالك

حاول اتحاد الكرة، إنقاذ نهائي كأس السوبر المصري بالتواصل مع عدد من الأندية للمشاركة بدلا من الزمالك في البطولة، وبالفعل وافق نادي فيوتشر للمشاركة الكأس السوبر، قبل أن يحسم بيراميدز الموقف رسمياً بمشاركته في نهائي السوبر المصري.

 


 

الاتحاد المصري يحسم الجدل
 

وأعلن محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، منذ قليل، خوض نادي بيراميدز نهائي كأس السوبر المصري ضد الأهلي، متطرقًا إلى توقيع عقوبات مرتقبة على الزمالك.

 

 

 

 


وكشف أبو الوفا في تصريحات، أن مشاركة بيراميدز في كأس السوبر ضد الأهلي، رسميًا، عوضًا عن الزمالك.

 

عقوبات رادعة تواجه الزمالك

 

وقال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه سيتم توقيع عقوبات على الزمالك وفقا للائحة البطولة بعد اجتماع لجنة المسابقات والعقوبة ستكون حرمان من المشاركة في البطولة لعام أو عامين بالإضافة إلى غرامة مالية.

 

وكشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن عقوبة الاعتذار عن لقاء السوبر غرامة مالية قيمتها 500 ألف جنيه ومليون جنيه عن الانسحاب، مؤكدًا أنه لا يجرؤ أي عضو باتحاد الكرة أن يُملي عقوبة على لاعب أو نادي من خلال لجنة الانضباط.

 

الجوائز المالية

وأضاف الكومي، إنه لم يكن من الوارد، إطلاقًا، إلغاء لقاء السوبر الذي يحصل الفائز فيه على جائزة قدرها مليون دولار، و500 ألف دولار للوصيف، مشيرًا إلى أن رئيس اتحاد كرة القدم نفى حدوث أي تواصل بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، واتفاق الطرفين على تخفيف عقوبة كهربا.

موعد المباراة 

 

وتقام المباراة يوم الجمعة 5 مايو الجاري، ويخوض بيراميدز نهائي السوبر ضد الأهلي، بعدما حل وصيفًا في كأس مصر موسم 2021-2022.

 

وتنطلق المباراة الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب محمد بن زايد المباراة، وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2، وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

 

 

 

طاقم التحكيم

 

 

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق، عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

 

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

 

حكم اللقاء: محمود البنا

 

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

 

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب

 

حكم رابع من دولة الإمارات

 

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR طاقم تحكيم إماراتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.



 

وقال مصدر من بيراميدز، أن إدارة النادي قررت المشاركة تلبية لمطالب الشركة الراعية، وبناء على أهميتنا التسويقية للمباراة وإنقاذا للموقف.

 

وأضاف المصدر: “وذلك أيضا للحفاظ على العلاقات بين مصر والإمارات العربية المتحدة”.

 

وكان النادي الأهلي حاز علي المركز الأول وبيراميدز حصل على المركز الثاني في نهائي كأس مصر قبل عدة أسابيع.



 ويأتي سبب اعتذار الزمالك بسبب تقدم النادي بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جمهور ناديه بعد هدفه في شباك الأبيض خلال مباراة الفريقين في الدوري شهر يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

الزمالك يؤكد قراره بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري أمام الأهلي.
 

 اعتذار نادي الزمالك

 

 اعتذار نادي الزمالك

 

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