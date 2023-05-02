مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

في الوقت الذي وصلت فيه بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادًا للمغادرة إلى أبو ظبي لخوض مباراة السوبر المصري، لا زال الغموض قائمًا حول منافس الأهلي في البطولة بعد اعتذار الزمالك.

اعتذار الزمالك

وفاجأ نادي الزمالك الجميع بالأمس بقرار اعتذاره عن خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، وذلك في بيان رسمي أعلنه رئيس النادي.

ونشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة، وذلك عقب إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي.

بديل الزمالك وفقًا لـ اللوائح

وعقب اعتذار الزمالك عن خوض البطولة بدأت التساؤلات حول البديل القانوني من أجل المشاركة أمام الأهلي بطل الكأس وفقًا لما تنص عليه لوائح المسابقة.

وفي مداخلة له عبر قناة الحدث، كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف الجبلاية من اعتذار الزمالك عن عدم خوض كأس السوبر أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في الإمارات، قائلًا: "الاتحاد ينتظر خطابا رسميا من الزمالك للاعتذار عن عدم خوض اللقاء".

وأضاف الكومي أن اتحاد الكرة تواصل مع بيراميدز، ورحب الأخير بخوض السوبر.

وأنهى بيراميدز الموسم الماضي وصيفًا لبطل الدوري، الزمالك، ووصيفًا لبطل الكأس الأهلي، بينما جاء الأهلي ثالثًا، واستحق بيراميدز خوض المباراة بديلا عن الزمالك.

غموض موقف بيراميدز ؟

وسادت حالة من الغموض حول موقف بيراميدز من خوض المباراة، حيث لم يصدر عن بيراميدز حنى الآن موافقة رسمية.

ومن جانبه توقع خالد الغندور المذيع بقناة الزمالك عدم موافقة بيراميدز حيث كتب عبر صفحته الشخصية: “بعد اعتذار الزمالك؛ أعتقد بيراميدز في طريقه أيضا للاعتذار عن لعب مباراة السوبر.. والله أعلم”.

من يشارك حال اعتذار بيراميدز ؟

المفاجأة وفقًا لـ لوائح البطولة، أنه في حال اعتذار بيراميدز وصيف الكأس ووصيف الدوري، مشاركة ثالث الدوري وهو الأهلي الذي يمثل طرفًا بالفعل.

ومن ثم مخاطبة رابع الدوري للمشاركة كطرف ثاني في بطولة السوبر.

ويعني هذا مشاركة فريق طلائع الجيش في البطولة، بعد احتلاله المركز الرابع خلال الموسم الماضي متفوقًا على فيوتشر صاحب المركز الخامس.

والمفارقة أن طلائع الجيش يحتل هذا الموسم المركز قبل الأخير متذيلًا الترتيب مع حرس الحدود، ما يعني أن السوبر قد يُلعب بين متصدر الدوري هذا الموسم ومتذيل الترتيب، في واقعة هي الأولى من نوعها.