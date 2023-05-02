ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

غرفة الكنز.. جملة أثارت إهتمام المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن تلقى قسم العجوزة بلاغا من موظفي أمن بشركة تعمل في مجال حديد التسليح بشارع دمشق بنشوب حريق بالشركة، والعثور على مبالغ مالية مشتعلة بداخلها واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة مستغلة كخزينة بأحد الطوابق، وكانتتحتوي على أكثر من 25 مليون جنيه وعملات أجنبية أخرى.

غرفة الكنز

قصة غرفة الكنز

تلقى العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم العجوزة تلقى بلاغا من موظفى بنشوب حريق بإحدى الشركات، والعثور على مبالغ مالية مشتعلة بداخلها واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة مستغلة كخزينة بأحد الطوابق تحوى أكثر من 25 مليون جنيه إضافة لعملات أجنبية مختلفة.

فريق بحث قاده المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة توصلت جهوده إلى أن فرد أمن بالشركة وراء السرقة بعد فحص كاميرات المراقبة وتضييق الخناق عليه ومراجعة خطوط السير لكن ارتكابه خطأ ساذجا بتغييره موعد عمله والتواجد بالشركة ليلا بدلا من صباحا كان بداية كشف المستور.

مرتكب وقعة السرقة بغرفة الكنز

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد فاروق ومصطفى حمزة من ضبطه وقرر أنه استغل علمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها.

أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال روى المتهم تفاصيل ما جرى. أحضر معدات واستخدمها للدلوف لغرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة واستولى على مبالغ مالية منهما ووضعها داخل حقائب كبيرة الحجم داخل الخزينة، وإسقاطها للدور الأرضى "مكان العثور عليها مشتعلة".

حريق أموال غرفة الكنز

محاولة هروب المتهم

وضع المتهم جزءًا من الأموال بحقيبة صغيرة الحجم سلمها لابنه أثناء مروره عليه وطالبه بالتوجه بها لشقيقته بحدائق القبة ثم سكب كمية من البنزين وأشعل النيران بالشركة لمحاولة إلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها إلا أنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضى وصولاً للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها وأمكن ضبط الحقيبة لدى ابنه بداخلها مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية".

ومازالت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تواصل التحريات وملابسات اشتعال أوراق نقدية داخل شركة لرجل أعمال شهير بالعجوزة واكتشاف غرفة بداخلها ملايين الجنيهات.