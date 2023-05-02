عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

غرفة الكنز
غرفة الكنز

غرفة الكنز.. جملة أثارت إهتمام المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن تلقى قسم العجوزة بلاغا من موظفي أمن بشركة تعمل في مجال حديد التسليح بشارع دمشق بنشوب حريق بالشركة، والعثور على مبالغ مالية مشتعلة بداخلها واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة مستغلة كخزينة بأحد الطوابق، وكانتتحتوي على أكثر من 25 مليون جنيه وعملات أجنبية أخرى. 

النار كلت الكنز.. أسرار غرفة الملايين أسفل شركة رجل أعمال شه | مصراوى
غرفة الكنز 

قصة غرفة الكنز

تلقى العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم العجوزة تلقى بلاغا من موظفى بنشوب حريق بإحدى الشركات، والعثور على مبالغ مالية مشتعلة بداخلها واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة مستغلة كخزينة بأحد الطوابق تحوى أكثر من 25 مليون جنيه إضافة لعملات أجنبية مختلفة.

فريق بحث قاده المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة توصلت جهوده إلى أن فرد أمن بالشركة وراء السرقة بعد فحص كاميرات المراقبة وتضييق الخناق عليه ومراجعة خطوط السير لكن ارتكابه خطأ ساذجا بتغييره موعد عمله والتواجد بالشركة ليلا بدلا من صباحا كان بداية كشف المستور.

تحرير محاضر إتلاف أسفلت لمعارض سيارات ورفع التعديات والمخلفات في حى العجوزة

السيطرة على حريق محل بشارع سور نادي الزمالك في العجوزة

مرتكب وقعة السرقة بغرفة الكنز

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد فاروق ومصطفى حمزة من ضبطه وقرر أنه استغل علمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها.

أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال روى المتهم تفاصيل ما جرى. أحضر معدات واستخدمها للدلوف لغرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة واستولى على مبالغ مالية منهما ووضعها داخل حقائب كبيرة الحجم داخل الخزينة، وإسقاطها للدور الأرضى "مكان العثور عليها مشتعلة".

25 مليون جنيه تحت الأرض.. مفاجآت "غرفة الكنز" أسفل العقار 34 | مصراوى
حريق أموال غرفة الكنز

محاولة هروب المتهم

وضع المتهم جزءًا من الأموال بحقيبة صغيرة الحجم سلمها لابنه أثناء مروره عليه وطالبه بالتوجه بها لشقيقته بحدائق القبة ثم سكب كمية من البنزين وأشعل النيران بالشركة لمحاولة إلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها إلا أنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضى وصولاً للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها وأمكن ضبط الحقيبة لدى ابنه بداخلها مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية".

ومازالت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تواصل التحريات وملابسات اشتعال أوراق نقدية داخل شركة لرجل أعمال شهير بالعجوزة واكتشاف غرفة بداخلها ملايين الجنيهات.

السيطرة على حريق في أشجار الكافور على طريق الإسماعيلية بورسعيد

شاهد| حريق هائل في مصنع تنر بالجيزة.. وفرق الإطفاء تتمكن من إخماده

قصة غرفة الكنز غرفة الكنز مرتكب وقعة السرقة بغرفة الكنز محاولة هروب المتهم قسم العجوزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

حرمان لمدة عام وغرامة.. عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من مباراة السوبر

آخر كلام.. الغندور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب من السوبر المصري

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

تركيا تعلن إتاحة منح تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى مصر

موضوعات متعلقة

ماس كهربائي.. إخماد حريق نشب بشقة عروسين بالعدوة في المنيا دون إصابات

السيطرة على حريق داخل شقة بمصر الجديدة وإنقاذ قاطنيها.. صور

ترشيحاتنا

التموين: استلام 685 ألف طن قمح عبر 420 موقعاً على مستوي الجمهورية

انشقاق 7 ضباط و 468 جنديا عن قوات الدعم السريع

باست إيده أثناء اللايف.. موقف صيدلانية وبلوجر شهيرة يثير الإعجاب

مفتي الجمهورية يلقي محاضرة تاريخية بجامعة أليجرا الهندية العريقة.. فيديو وصور

إيران تدعو خادم الحرمين لزيارتها.. كيف يؤثر البلدان على الشرق الأوسط الفترة المقبلة

استرداد 600 ألف متر خلال 3 أيام.. تفاصيل عمليات إزالة التعديات بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

احذر.. القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

رئيس الأركان يشهد مشروع أمان -2 لإدارة الإشارة

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

فيديو

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

موجة حارة تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

الذهب يتراجع ومفاجأة في سعر الدولار | تفاصيل

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ