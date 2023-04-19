السيطرة على حريق محل بشارع سور نادي الزمالك في العجوزة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، على حريق نشب داخل محل تجاري بشارع سور نادي الزمالك، بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري بشارع سور نادي الزمالك بجوار محل حلواني شهير بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.