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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اختبر أهلاويتك | 10 أسئلة تكشف مدى انتمائك للأهلي في عيده الـ 116 .. أجب عليها

النادي الأهلي
النادي الأهلي

"كيان الأهلي يكمل 116 سنة من الوجود.. 116 سنة من الإنجازات والتألق والألقاب.. كل سنة والأهلي وجماهيره العريضة بألف خير".

بهذا التعظيم والتفخيم والاعتراف بقوة كيان النادي الأهلي وتاريخه العظيم اختار الحساب الرسمي لكأس العالم فيفا اليوم الإثنين، أن يحتفي بالذكرى 116 على تأسيس النادي الأهلي.

وعلى مدار 116 سنة استطاع النادي الأهلي أن يحرف اسمه في تاريخ كرة القدم ليس في افريقيا فحسب، ولكن في العالم أجمع بحروف من ذهب، حيث احتكر لسنوات عدة لقب الأكثر تتويجًا في العالم قبل أن يزاحمه في ذلك عملاق أوروبا ريال مدريد ويتخطاه، في منافسة قوية بين الكبيرين.

الأهلي، كان ولم يزل النادي صاحب الشعبية الأكبير في إفريقيا والشرق الأوسط، وصاحب الجماهير الغفيرة والألقاب المتوالية والانجازات الكبيرة التي منحته بلا منافس لقب نادي القرن في الارة الإفريقية.

ومن حيث مجموع البطولات محلية وقارية يعتبر النادي الأهلي هو أكثر فريق حائز على بطولات على مستوى العالم بجموع 142 بطولة في مختلف البطولات والمنافسات.

وخلال التقرير التالي، سنختبر مع القارئ مدة تعلقه وانتمائه للنادي الأهلي من خلال 10 أسئلة .. بينما سنفرد للإجابة عنها في آخر التقرير.

اختبر أهلاويتك 

1 - ما أول بطولة حصل عليها الأهلي في تاريخه، وفي أي عام ؟

2 - كم مرة حصل النادي الأهلي على كأس الكونفدرالية ؟

3 - كم عدد مرات فوز النادي الأهلي بكأس السوبر الإفريقي ؟

4 - من هو الهداف التاريخي للنادي الأهلي في جميع البطولات عبر تاريخه ؟

5 - من هو اللاعب صاحب آخر هدف للنادي الأهلي في كأس الكونفدرالية ؟

6 - من هو هداف النادي الأهلي التاريخي في دوري أبطال إفريقا ؟

7 - أذكر 5 لاعبين انتقلوا للأهلي قادمين من الغريم التقليدي نادي الزمالك ؟

8 - كم نسخة من بطولات الدوري المصري حصل عليها المدرب مانويل جوزيه مع الأهلي ؟

9 - من هو آخر لاعب سجل للأهلي في كأس العالم للأندية ؟

10 - كم هدفًا سجله النادي الأهلي في مرمى ريال مدريد عبر تاريخه ؟

 الأجوبة..

 1- أول بطولة حصل عليها الأهلي في تاريخه كانت كأس السلطان حسين عام 1923 بعد فوزه في النهائي على دراغونز البريطاني بنتيجة 2–0. 

2 - حصل النادي الأهلي على كأس الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014 

3 - فاز النادي الأهلي بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات آخرها عام 2021 

4 - محمود الخطيب يتربع على رأس صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الأهلي برصيد 157 هدفًا 

5 -  اللاعب صاحب آخر هدف للنادي الأهلي في كأس الكونفدرالية هو عماد متعب 

6 - هداف النادي الأهلي التاريخي في دوري أبطال إفريقا لاعبه محمد أبو تريكة برصيد 31 هدفا سجلهم في 88 مباراة.

7 - هناك عشرات اللاعبين الذين انتقلوا من الزمالك للأهلي والعكس، وأبرز ممن انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي، على سبيل المثال لا الحصر رضا عبد العال، المعتز بالله إينو، طارق السعيد، نادر السيد، محمد صديق.

8 - مانويل جوزيه حصل مع النادي الأهلي على 6 نسخ من بطولة الدوري المصري الممتاز، من أصل 20 لقيًا حققها مع النادي.

9 - آخر لاعب سجل للأهلي في كأس العالم للأندية، هو أحمد عبد القادر الذي سجل هدفين في مرمى فلامنجو البرازيلي.

10 - النادي الأهلي سجل في مرمى ريال مدريد هدفين عبر التاريخ، الأول بأقدام النيجيري صنداي عام 2002 في القاهرة، والثاني بأقدام علي معلول في كأس العالم للأندية الأخيرة في المغرب. 

 

النادي الأهلي الأهلى محمود الخطيب عماد متعب محمد أبو تريكة

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